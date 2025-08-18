넥슨, '더 파이널스 내셔널 리그 서킷2 막 내려...TFD팀 최종 우승

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 18일 자회사 엠바크 스튜디오(대표 패트릭 쇠더룬드)에서 개발한 팀 기반 FPS 게임 ‘더 파이널스(THE FINALS)’의 e스포츠 대회 ‘더 파이널스’ 코리아 내셔널 리그 서킷2 결승전에서 ‘TFD’ 팀이 최종 우승을 차지했다고 밝혔다.

‘더 파이널스’ 코리아 내셔널 리그는 국내 이용자들이 참여하는 공식 e스포츠 리그로, 두 번째 서킷의 결승전이 16일 서울 마포구 WDG 홍대 스튜디오에서 온·오프라인으로 열렸다. 예선은 지난달 12일부터 매주 주말 온라인 생중계로 진행됐으며, 이를 통해 ‘TFD’와 ‘벌꿀오소리’ 두 팀이 최종 결승에 진출해 우승을 두고 맞붙었다.

결승전은 7전 4선승제로 막이 내렸다. ‘서울 2023’ 아레나에서 열린 1라운드에서는 ‘TFD’가 첫 교전부터 ‘벌꿀오소리’를 전멸시키며 승리를 가져왔다. 이어진 2라운드에서는 ‘벌꿀오소리’가 리볼버를 밴하고 중형의 진압방패를 사용하는 등 변화한 전략으로 맞섰으나, ‘TFD’가 연속 라운드 승리를 이어갔다. 3라운드에서는 ‘벌꿀오소리’가 ‘톤테리아’ 선수를 교체 투입하며 1점을 만회했고, 4라운드는 ‘TFD’가 가져가며 먼저 매치포인트에 도달했다.

넥슨, ‘더 파이널스’ 내셔널 리그 서킷2 결승 ‘TFD’ 팀 최종 우승.

이어진 5라운드와 6라운드에서는 ‘벌꿀오소리’가 대-중-중 조합을 활용하며 3대3 동점을 만들어냈으나, 마지막 7라운드 ‘스카이웨이 스타디움’에서는 ‘TFD’의 ‘T_T’ 선수가 주요 순간마다 대형 클래스의 주특기 ‘위치 클로’를 정확히 적중시키며 활약했고, ‘건희’의 리볼버 플레이, ‘명탄’의 파마스 교전이 빛을 발하며 결국 4:3으로 승리를 거뒀다.

이번 서킷의 최종 챔피언 ‘TFD’에게는 우승 상금 400만원과 함께 오는 11월 28일부터 스웨덴 스톡홀름 2025 드림핵에서 열리는 ‘더 파이널스’ 첫 글로벌 대회, ‘그랜드 메이저’에 한국 국가 대표로서 참가 자격이 주어졌다. ‘더 파이널스 그랜드 메이저’는 전 세계 16개 팀이 3vs3 ‘파이널 라운드’ 모드로 맞붙어 총 상금 10만 달러를 두고 경쟁하게 된다. 준우승을 차지한 ‘벌꿀오소리’에게는 상금 200만원이 수여됐다.

현장에서는 오프라인 관람객을 위한 다양한 이벤트도 진행됐다. ‘사격훈련장 챌린지’에 참가한 이용자에게는 공식 포토카드를 선물했으며, ‘어려움’ 난이도를 클리어한 20인에게는 ‘돔부기’와 ‘나마타마’ 플러시 키링을 선물했다. 또한, 럭키드로우 이벤트를 통해 조위 무선 마우스, 체리 키보드, 사운드카드 등 다양한 경품을 증정했으며, 우승팀 예측 이벤트와 ‘치어풀’ 이벤트를 통해 ‘OSPUZE’ 텀블러와 GS 상품권, 배달의민족 상품권 등도 증정했다.

한편, ‘더 파이널스’는 최초의 고등학교 e스포츠 리그인 ‘하이스쿨 히어로즈’도 개최한다. 오는 30일부터 31일까지 온라인 토너먼트를, 다음달 6일에는 결승전을 진행할 예정이다. 우승팀에게는 200만원의 상금과 함께 스웨덴 ‘그랜드 메이저’ 투어 기회를 제공하며, 해당 학교에는 총 1천만원 상당의 지원금을 지급한다.