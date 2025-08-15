법원, 넥슨 '메이플 쇼케이스' 유출 협력사 직원에 '1억원 배상' 판결

넥슨의 '메이플스토리' 쇼케이스 정보를 유출한 협력사 직원이 넥슨에 1억원의 손해배상금을 물게 됐다.

15일 넥슨은 "'메이플스토리' 2024 겨울 'NEXT' 쇼케이스 정보 유출과 관련해 최근 민사 소송의 판결이 선고됐다"며 이같은 소식을 전했다.

넥슨은 지난해 12월 7일 메이플스토리 'NEXT' 쇼케이스의 핵심 발표 내용을 행사 하청업체 소속 직원이 사전에 외부로 유출한 점을 확인했다. 이후 유출 당사자와 소속 업체 등을 대상으로 영업비밀침해에 대한 형사 고소 및 손해배상 청구 소송을 진행한 바 있다.

넥슨 사옥

그 결과 최근 법원은 넥슨의 청구를 인용해 유출 당사자와 소속 업체 등에게 넥슨에 1억원 상당의 손해배상금을 지급하라는 판결을 내렸다. 넥슨 측은 소송을 통해 정보 유출로 중요 업데이트 정보를 이용자들에게 최초 공개하려던 쇼케이스 기획 의도와 목적이 훼손됐고, 그로 인해 손해가 발생했다고 주장한 바 있다.

넥슨 관계자는 "공식 채널을 통해 공개되지 않은 정보를 사전에 외부에 유포하거나 이와 유사한 시도를 하는 행위는 원활한 게임 서비스를 저해하는 위법 행위로 간주된다"며 "넥슨과 '메이플스토리'는 앞으로도 이와 같은 정보 유출 행위에 대해 가능한 모든 조치를 취할 것이며 이용자분들이 피해를 보는 상황이 발생하지 않도록 선처 없이 강경하게 대응할 계획"이라고 밝혔다.