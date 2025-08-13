넥슨 'FC 온라인, 최상위 리그 '2025 FSL 서머' 막 오른다

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 EA 코리아 스튜디오가 개발한 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’의 최상위 정규리그 ‘2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(이하 FSL) 서머’를 개최한다고 13일 밝혔다.

총 상금 10억 원 규모로 진행되는 이번 시즌은 서울 잠실 DN콜로세움 경기장에서 GEN CITY(前 Gen.G), T1, DN FREECS, Dplus KIA, kt Rolster, DRX, Nongshim RedForce, BNK FEARX 8개의 프랜차이즈 구단별 4명의 선수가 출전해 치열한 32강 개인전 경쟁을 펼친다.

먼저 32강 조별 예선은 8개 조의 더블 엘리미네이션 방식으로 치러지며 오는 18일부터 10월 1일까지 매주 월·화·수 3일간 오후 6시에 진행된다. 개막전에서는 지난 시즌 우승자 GEN CITY ‘wonder08’ 고원재와 DN FREECS ‘Jade’ 이현민의 첫 경기를 시작으로 지난 시즌 준우승자 T1 ‘Ofel’ 강준호와 kt Rolster ‘BOX’ 강성훈의 경기 등 총 3경기가 펼쳐진다.

16강 토너먼트는 싱글 엘리미네이션 방식으로 진행되며, 10월 13일부터 21일까지 월·화 2일마다 오후 7시에 열리고, 이어진 8강은 10월 27일, 28일 양일간 오후 7시에 진행된다. 4강전과 최종 결승전은 각각 11월 1일과 11월 15일 상암 숲(SOOP) 콜로세움에서 개최되며, 우승자에게는 개인 상금 5천만원이 수여된다.

이번 대회는 ‘FC 온라인’ 공식 e스포츠 유튜브 채널과 공식 SOOP 채널에서 온라인 생중계로 진행되며, 생방송에서 공개되는 ‘FC 온라인’ 쿠폰을 입력하면 ‘BP’, ‘선수팩’ 등 다양한 인게임 보상을 제공한다. 뿐만 아니라, 공식 SOOP 채널에서 경기를 시청하면 ‘드롭스 이벤트’를 통해 ‘넥슨캐시’를 선물한다.

한편, 개편 후 첫 시즌이었던 지난 ‘2025 FSL 스프링’에서는 GEN CITY의 신인 ‘wonder08’ 고원재가 우승하며 로열로더에 등극했으며, 총 누적 시청자 1천22만 명, 시청 시간 1억 4천만 분 등의 지표를 기록해 흥행을 입증한 바 있다.