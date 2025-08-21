넥슨 '서든어택', 20주년 기념 대규모 업데이트

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 서비스 20주년을 앞둔 인기 온라인 FPS 게임 ‘서든어택’에 신규 콘텐츠 ‘에임스쿨’, 신규 무기 ‘마이건 20th 니케’ 등 대규모 업데이트를 실시했다고 21일 밝혔다.

‘에임스쿨’은 조준 실력 향상을 위한 훈련용 신규 콘텐츠로, 20개의 스테이지로 구성된 타깃 훈련을 제공한다. 자신이 원하는 총기로 다양한 종류의 타깃 훈련을 진행할 수 있으며 제한시간 내 명중률 70% 이상으로 목표 적중 수를 달성하면 다음 스테이지로 이동한다.

이와 함께 서비스 20주년을 기념하는 신규 무기 ‘마이건 20th 니케’를 공개한다. ‘AK47(MG) 20th 니케’, ‘AWP(MG) 20th 니케’, ‘SG870(MG) 20th 니케’ 등 17종으로 구성되어 있으며 인기 스킨 무기 ‘니케’의 외형에 더욱 강력한 ‘마이건’ 성능과 세트 효과를 더한 것이 특징이다. 콤보패스, 미션 수행, PC방 플레이 등 다양한 게임 이벤트에서 각각 정해진 무기 아이템 획득이 가능하다.

다음 달 11일까지 주간 미션을 수행하고 ‘20주년 토큰’을 모아 다양한 아이템을 획득할 수 있는 ‘20주년 기념 위클리 미션’ 이벤트도 진행한다. 매주 주어지는 게임 미션을 완료하면 ‘20주년 토큰’을 포함해 ‘MP7(MG) 20th 니케 Lv.1 영구제’, ‘M4A1(MG) 20th 니케 Lv.1 영구제’ 등의 보상을 지급하고 교환소에서 토큰 누적 사용량에 따라 2천 ‘SP’, 장패드, 키캡, 티셔츠 등을 선물한다. 또, 하루 한 번 토큰을 사용해 최대 2천 ‘SP’ 획득 기회에 도전하는 ‘매일 SP 챌린지’ 이벤트를 진행한다.

서비스 20주년 당일인 오는 23일에는 PC방 접속 시 풍성한 규모의 아이템과 무료 플레이 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다. PC방에서 접속만해도 ‘GAL-1_v2 Noble 영구제 선택권’을 지급하며 접속 시간 누적 등의 정해진 조건을 충족하면 ‘DRT-6 Noble 영구제 선택권’, ‘이벤트 Noble Lv.50 키트’, 2천 ‘SP’ 등을 선물한다. 또, 당일 전국의 ‘게토(GETO) PC방’에서 ‘서든어택’을 즐기는 이용자에게는 최대 2시간까지 무료 플레이 혜택을 제공한다.

뿐만 아니라 다음 달 11일까지 PC방에서 2시간 접속 일일 출석을 달성할 때마다 ‘대박 포인트 상자 II’ 보상을 두배로 지급하고 누적 출석 횟수에 따라 5천 ‘SP’, ‘P90_v2(MG) 20th 니케’ 등의 아이템을 추가 선물한다.

같은 기간 누구나 ‘서든어택’을 쉽고 빠르게 배울 수 있는 ‘20주년 단계 돌파’ 이벤트를 진행한다. ‘에임스쿨’ 체험, 팀데스매치 참가, 랭크전 플레이 등 총 5단계 미션을 완료하면 단계별로 다양한 아이템을 제공하고 모든 미션 완료 시 최종 보상을 지급한다.

이 밖에도 넥슨 측은 23일 ‘서든어택’의 서비스 20주년을 기념하는 쇼케이스와 생일파티를 진행한다. 이날 오후 6시 30분부터 김태현 디렉터가 등장해 생일을 기념하는 다양한 행사와 기념 업데이트 계획을 발표하고 앞서 오후 2시부터는 오프닝 토크, 20주년 기념 ‘서든라이브’ 방송, 올스타전, 스페셜 게스트의 ‘서든캠프’ 체험 영상 상영, 퀴즈쇼 행사를 진행한다. 모든 이벤트는 ‘브레드’ ‘SOOP’ 방송국과 ‘서든어택’ 유튜브 채널에서 생중계할 예정이다.

한편, 다음 달 18일까지 ‘타투(Tattoo)’ 신규 스킨 무기를 선보이고 이를 기념해 9월 4일까지 ‘Tattoo 무기 영구제 선택권’, ‘[M]Circle 무기 영구제1(마이건2)’, 2천 ‘SP’ 등을 획득할 수 있는 이벤트를 진행한다.