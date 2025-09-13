국내 OTT 글로벌 경쟁력 확보 논의장 열린다

더불어민주당 한민수 의원과 디지털미래연구소는 18일 오후 2시부터 국회의원회관 제9간담회의실에서 국내 OTT 글로벌 경쟁력 확보 방안을 주제로 ‘미디어·콘텐츠 산업 체질 개선을 위한 제도개선 포럼’을 개최한다고 밝혔다.

미디어·콘텐츠 산업 체질 개선을 위한 제도개선 포럼 시리즈의 네번째 포럼으로 개최되는 이번 포럼은 한국방송통신전파진흥원 이수엽 박사가 ‘글로벌 OTT 시장에서의 국내 OTT 위상 강화를 위한 정책적 지원방안’에 대해 발표하고, 한국방송통신대학교 이성민 교수가 ‘국내 OTT 서비스 강화를 통한 글로벌 경쟁력 확보방안’에 대해 발표할 예정이다.

이어지는 종합 토론은 전범수 한양대 교수가 좌장을 맡고 과학기술정보통신부의 강동완 팀장, 곽정호 호서대 교수, 김종화 티빙 팀장, 안정상 중앙대 교수가 참여한다.