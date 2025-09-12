드림에이지, 세븐틴 월드 투어 인천 콘서트서 '퍼즐 세븐틴' 부스 운영

13~14일 인천아시아드주경기장서 현장 인증·럭키드로우 진행

게임입력 :2025/09/12 17:10

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐 세븐틴' 오프라인 부스를 글로벌 아티스트 세븐틴의  콘서트 현장에서 운영한다고 12일 밝혔다.

세븐틴 월드 투어 인천 콘서트는 데뷔 10주년을 맞은 세븐틴이 새로운 도전을 담아 준비한 무대로, 13~14일 인천아시아드주경기장과 온라인 라이브 스트리밍을 통해 전 세계 팬덤 '캐럿'과 만난다.

퍼즐 세븐틴 부스에서는 게임 이벤트 참여자 현장 인증을 통해 13인 멤버 엽서, 퍼즐 세븐틴 증명사진 등을 제공한다. 이벤트 상품 구매자는 '퍼즐 세븐틴 디오라마 세트'를 얻을 수 있는 럭키드로우에도 응모할 수 있다.

드림에이지 ‘퍼즐 세븐틴’, 세븐틴 인천 콘서트 부스 운영

현장을 찾지 못한 이용자를 위해 접속 보상, 미니룸 포스터 제공 등 인게임 이벤트도 동시에 진행된다.

관련기사

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
드림에이지 세븐틴 퍼즐세븐틴

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

김동명 LG엔솔 사장 "美공장 건설 지연 심각한 수준 아냐"

로봇이 날 따라하고 배우네…'피지컬 AI' 시대 온다

넥슨 '2025 아이콘매치' 개막 D-1…세계 축구 레전드 집결에 기대감↑

SK, HBM4 동작속도 10Gbps 이상 구현...마이크론 발등에 불?

ZDNet Power Center