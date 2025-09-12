드림에이지, 세븐틴 월드 투어 인천 콘서트서 '퍼즐 세븐틴' 부스 운영

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 퍼즐 게임 '퍼즐 세븐틴' 오프라인 부스를 글로벌 아티스트 세븐틴의 콘서트 현장에서 운영한다고 12일 밝혔다.

세븐틴 월드 투어 인천 콘서트는 데뷔 10주년을 맞은 세븐틴이 새로운 도전을 담아 준비한 무대로, 13~14일 인천아시아드주경기장과 온라인 라이브 스트리밍을 통해 전 세계 팬덤 '캐럿'과 만난다.

퍼즐 세븐틴 부스에서는 게임 이벤트 참여자 현장 인증을 통해 13인 멤버 엽서, 퍼즐 세븐틴 증명사진 등을 제공한다. 이벤트 상품 구매자는 '퍼즐 세븐틴 디오라마 세트'를 얻을 수 있는 럭키드로우에도 응모할 수 있다.

현장을 찾지 못한 이용자를 위해 접속 보상, 미니룸 포스터 제공 등 인게임 이벤트도 동시에 진행된다.