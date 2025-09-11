국립민속박물관, 야간 개관 행사 '수장고 달빛 산책' 9월 19~20일 마련

국립민속박물관(관장 장상훈)은 청명한 달빛 아래 시원한 가을밤을 만끽할 수 있는 야간 개관 행사 ‘수장고 달빛 산책’을 진행한다고 11일 밝혔다.

올해로 3회차인 이번 행사는 오는 19일부터 20일 양일간 파주 개방형 수장고 일대에 마련하며, 다양한 체험 및 해설 프로그램 등을 진행한다.

특히 해설 프로그램으로는 ‘밤, 빛’이 있다. 해당 프로그램은 지난 7월 23일에 개막한 수장형 전시 ‘겹빛: Where Gleams Overlap’을 가을밤의 정취에 맞게 새롭게 각색해 선보이는 것으로, 해설사의 안내에 따라 가을밤을 물들이는 여러 가지 빛을 만나볼 수 있다.

체험 프로그램으로는 수장고 유리 너머에 전시 중인 ‘제등’을 모티브로 관람객 고유의 미감으로 제작하는 ‘나만의 제등 만들기’, 어두운 밤 용기를 불어넣어 줄 요즘 가장 인기 있는 동물 친구 ‘어흥! 호랑이 모루인형 만들기’, 독서하기 좋은 계절 가을밤에 어울릴 ‘달밤의 독서, 끈갈피 만들기’ 체험에 참여할 수 있다. 만들기 체험은 오는 15일 오전 9시부터 파주관 누리집에서 선착순으로 사전 접수 받는다. 사전접수 없이도 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 체험 공간도 조성한다.

또 ‘달밤 스크래치 페이퍼’, ‘형형색색 포일 아트’, ‘주경야독 독서존’ 등 자율체험 프로그램을 통해 가족, 연인, 친구 모두가 부담 없이 파주관에서 가을밤의 여유로운 분위기를 만끽할 수 있다.

파주관 야외 잔디마당 일대에는 ‘달빛 정원’을 조성한다. 밤하늘의 달과 별이 내려앉은 듯 곳곳의 형형색색 빛 앞에서 추억으로 남을 사진을 찍을 수 있다. 행사에 참여하는 관람객에게는 소정의 기념품도 제공한다. 사전 접수 체험 프로그램을 포함해 네 가지 이상의 체험에 참여한 경우, 행사 운영 안내 부스에서 기념품을 받을 수 있어 체험과 함께 작은 즐거움도 더할 예정이다.