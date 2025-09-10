국립민속박물관-충주박물관, 충주 특산물 황색종 잎담배 공동기획전 마련

국립민속박물관(관장 장상훈)은 충주박물관(관장 박흥수)과 함께 2025 K-musems ‘연기 위에 지어진 삶, 충주 엽연초 이야기’ 공동기획전을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 공동기획적은 오는 11일부터 12월 14일까지 충주박물관 2관 2층 전시실에 마련한다. 120여 년간 이어온 충주의 담배 농사와 농민의 삶을 주제로, 충주의 주요 특산물이었던 황색종 잎담배와 함께 삶을 일구어 온 지역 사람의 이야기를 담아냈다고 박물관 측은 설명했다.

이번 전시는 ▲충주 담배 농업의 성장사와 농민들의 삶을 다룬 1부 ‘푸른 잎에 금빛 꿈이 물들면’ ▲1980년대 이후 금연과 시장 개방의 흐름 속에 축소된 산업과 그에 따른 생활상의 변화를 다룬 2부 ‘한모금의 연기가 되어’ ▲관련 종사자의 인터뷰를 다룬 에필로그 ‘기억의 방’ 순으로 구성된다.

충주 엽연초 전시행사 포스터.

특히 전시에서는 담배 종자 선별기, 담배 농사 교본 등 충주의 담배 농·산업과 관련된 자료 등을 선보이며, 황토로 지은 옛 담배 건조실과 담배가게, 담배 자판기 등을 재현하여 담배와 관련된 대중의 기억과 향수를 자극한다.

또한 충주 농민들의 구술 영상과 기록 사진을 통해, 담배 농사가 지역민들의 삶에 어떤 의미였는지를 생생하게 전달한다.

관련기사

충주의 잎담배는 일제강점기인 1930년대부터 지역의 특산물로 자리 잡았으며, 전체 산업에서 잎담배 생산이 차지하는 비중도 크게 증가한 바 있다. 광복 후에도 충주는 잎담배의 주요 생산지로 성장했고, 1968년에는 해외로 수출하는 잎담배를 가공하기 위한 원료공장이 세워지기도 했다.

올해에는 충주 농민 105명이 146㏊의 땅에 담배를 키우고 있다고 알려졌다. 충주의 담배 농사의 미래를 이번 전시를 통해 엿볼 수 있을 전망이다.