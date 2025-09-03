국립민속박물관, '2025 박물관·미술관 박람회' 참여...전시 및 체험 프로그램 마련

9월 4일부터 7일까지 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 개최

국립민속박물관(관장 장상훈)은 ‘2025 박물관·미술관 박람회’에 참여해 다채로운 전시와 체험 프로그램을 마련한다고 3일 밝혔다. 

내일(4일)부터 7일까지 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열리는 이번 박람회에서 국립민속박물관은 국내 박물관에서 유일하게 운영 중인 ‘찾아가는 어린이박물관 버스(마법의 방-세계 인형의 전시)’와 박물관이 자체 개발한 다문화 꾸러미(10개국) 중 베트남 꾸러미를 현장에 선보인다. 

또한 ▲박물관 소장 디지털 아카이브 중 기증자 컬렉션 ▲박물관 교육교구재 ▲국·내외에서 수행한 각종 조사연구 보고서 ▲20여년 간 축적·발간해 온 한국민속대백과사전 ▲특별전 및 유물 도록 등 한국민속문화를 깊이 있게 이해할 수 있는 자료도 선보일 예정이다. 

국립민속박물관.

국립민속박물관은 “이번 박람회를 통해 그동안 축적한 전문성과 사업 성과를 공유하고, 관계기관 및 박물관 관계자들과의 교류 협력을 강화하여 박물관의 지속가능성을 높일 것”이라고 전했다. 

국립민속박물관

