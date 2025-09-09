올 여름 ‘K-헤리티지’ 열풍 불다…박물관·기념관 방문 2.4배 증가

티맵모빌리티는 올 여름 박물관·사찰·시장으로 향하는 이동이 전년 대비 눈에 띄게 증가하며, 일상 속에서 ‘K-헤리티지 열풍’이 확산되고 있다고 8일 밝혔다.

티맵은 최근 2년간 7~8월까지 주행 데이터를 분석한 결과, 올해 박물관과 기념관의 검색량이 전년 대비 2.4배 증가했다고 전했다. 특히, 국립중앙박물관 방문은 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 인한 ‘뮷즈(뮤지엄+굿즈)’ 소비 문화까지 확산돼 2024년 대비 122.7% 늘었으며, 방학 시즌과 특별전에 힘입어 전쟁기념관과 국립경주박물관도 순위에 올랐다.

같은 기간 전통불교 문화를 직접 체험할 수 있는 사찰 방문은 45.2% 증가했다. 양양의 ‘낙산사’와 경주의 ‘불국사’를 가장 많이 찾았으며 인제 ‘백담사’와 평창 ‘월정사’가 순위에 새롭게 진입했다. 명상·숲 포행·108배 같은 전통 수행 체험에 더해 서핑 체험과 명상을 결합한 ‘서핑템플스테이’, 등산과 사찰 관광을 접목한 ‘템플레킹’ 등의 이색 프로그램이 수요를 견인했다.

시장은 새로운 ‘힙트레디션’ 공간으로 떠올랐다. ‘속초관광수산시장’과 ‘강릉중앙시장’, ‘주문진수산시장’ 등은 관광 수요로 상위권을 지켰고, ‘강화풍물시장’, ‘단양구경시장’, ‘모란민속5일장’ 등의 재래시장이 새롭게 이름을 올렸다. 민생회복 소비쿠폰 효과가 더해지며 전년 대비 28% 늘어난 전통시장은 먹거리와 쇼핑을 아우르며 지역의 라이프스타일을 담는 일상 속 헤리티지 거점으로 자리잡았다.

티맵모빌리티 관계자는 “박물관·사찰·시장을 중심으로 이동이 늘어나면서 일상 속에서도 K-헤리티지에 대한 관심이 뚜렷해졌다“며, “앞으로도 주행 데이터를 정교하게 분석해 생활 변화를 포착하고, 이용자가 원하는 장소를 더 쉽게 찾고 즐길 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.