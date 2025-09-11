[이슈진단+] 취약지 어르신 도움된다던 비대면 진료, 실사용자는 도시 청년층?

비대면진료가 건강보험 재정에 부담을 주고, 의료 접근성 향상에도 기여하지 못하며 도리어 디지털 소외를 통한 의료 장벽을 야기할 수 있다는 분석이 나왔다. 보건의료 노동계 및 시민사회를 중심으로 비대면진료 허용의 위험성을 경고하고 나서면서 비대면진료 제도화를 골자로 한 의료법 개정안의 국회 통과에 변수가 될 전망이다.

코로나19 대유행이 한창이던 지난 2020년 보건복지부가 한시적으로 허용한 비대면진료는 지난해 2월 의정 갈등을 거치며 보건소까지 확대, 시범사업의 형태로 운영돼 오고 있다. 하지만 법적 근거가 없어 비대면진료 플랫폼 사업자를 대변하는 원격의료산업협의회(이하 원산협) 측은 의료법 개정 필요성을 지속 요구해 왔다.

복지부에 따르면, 2020년 2월부터 올해 2월까지 비대면진료 시범사업 동안 적어도 한 번 비대면진료를 시행한 의료기관은 약 2만3천 개소로 나타났다. 국민 492만 명이 비대면진료를 이용했다.

비대면진료 건수는 전체 외래진료 대비 약 0.2%~0.3% 수준이다. 최근에는 월평균 20만 건 수준이며, 비대면진료 중개 플랫폼의 보고 등을 통해 추정한 약 5만 건의 비급여 진료 등을 포함해 약 월 25만 건의 비대면진료가 이뤄지고 있다는 것이 복지부의 분석이다. 비대면진료 중 약 15%는 휴일·야간에 이루어져 대면진료 약 8%보다 높았다. 주요 상병은 대부분 고혈압, 당뇨병, 감기, 비염 등 만성질환·경증 위주의 진료였다.

윤석열 정부는 출범 시부터 비대면진료 제도화를 허용키로 했지만, 탄핵 등을 거치며 진행되지 못하다가 이재명 정부 들어 제도화가 급물살을 타고 있다. 원산협 등 비대면진료를 찬성하는 측은 5년여의 시범사업 기간 국민이 비대면진료에 대해 경험했으며, 이 과정에서 큰 위해 사건이 없었던 점을 들어 제도화 착수에 속도를 내야 한다는 입장이다.

하지만 비대면진료의 위험성을 경고하는 반대 측의 우려도 크다.

“비대면진료에 건보재정 2조5천억원 썼다”

11일 오전 국회 앞에서는 비대면진료 제도화를 반발하는 기자회견이 열렸다. 다수 시민사회단체가 소속된 의료민영화저지와무상의료실현을위한운동본부(이하 무상의료운동본부) 주최로 참여연대, 한국암환자권익협의회, 건강보험노조, 약사의미래를준비하는모임(이하 약준모), 보건의료단체연합 등이 참여했다. 이들은 “비대면진료가 의료영리화로 이어질 수 있다”라고 우려했다.

강성권 건강보험노조 중앙정책위원은 “건강보험 재정은 화수분이 아니다”라며 “정부는 국민 건강을 심각하게 위협하고, 건강보험 재정에 악영향을 끼치는 비대면 진료를 법제화하려 하고 있다”라고 말해 비대면진료의 130% 가산수가 적용을 강하게 비판했다.

강 위원은 “비대면 진료는 노동 시민사회에서 꾸준히 문제 제기한 의료 민영화 정책”이라며 “영리 플랫폼 업체의 시장 진입으로 개인정보 유출의 우려, 비급여 시장의 확대, 국민 진료비 증가로 이어지는 건강보험 재정에 악영향을 끼친다”라고 우려했다.

이어 “정부는 2030년 건강보험 재정 고갈을 예측했고, 이는 건강보험 지속 가능성의 걸림돌이 될 수밖에 없다”라며 “저출산, 고령화 시대의 생산인구 감소와 노인 진료비 증가로 건강보험 재정에 대한 대책이 시급한 상황에, 비대면 진료를 실시하는 것도 모자라 수가를 130% 가산하는 모순된 정책을 법제화하려고 한다”라고 지적했다.

그러면서 “지금까지 비대면 진료로 인해 지출된 금액이 무려 2조 5천억 원에 달하고 있다”라며 “비대면 진료 법제화가 아닌 의료 접근성이 떨어지는 지방에 공공병원을 확충하고, 건강보험 정부 지원을 강화해 보장성을 확대하는 국가 책임 강화 정책을 펴야 한다”라고 요구했다.

“비대면진료, 디지털 소외로 의료접근성 저하 우려”

박현진 약준모 회장은 복지부나 원산협 등 비대면진료 제도화를 추진하려는 측이 주장하는 비대면진료를 통한 의료접근성 향상이 허구에 지나지 않는다고 주장한다.

약준모가 지난 7월 전국 읍면 지역 거주자를 대상으로 실시한 실태조사 결과는 기술 중심 접근이 가진 빈틈을 보여준다. 지역에 거주하는 응답자의 60%는 “스마트폰 앱 기반의 서비스 자체를 어떤 서비스도 이용하지 않았다”라고 응답했다. 비대면 진료를 이용하신 이들은 5%였으며, 60대 이상 읍면 지역 거주자 중에 단 2.5%만 비대면 진료를 이용한 것으로 나타났다.

설문에 참여한 지역 거주민 대다수는 “비대면 진료보다는 지역 병의원과 약국이 존재하는 것이 훨씬 더 중요하다”라고 응답했다는 것이 약준모의 설명이다.

박 회장은 “비대면 진료는 의료 취약지의 현실과 전혀 맞지 않는 정책으로, 접근성을 강화하겠다는 정책이 정작 접근할 수 없는 방식으로 설계해 있다는 것 자체가 본말이 전도된 것”이라고 지적했다.

이어 “지역 주민의 상당수는 고령층이며 디지털 접근성이 낮다”라며 “스마트폰 사용률, 데이터 이용률, 앱 설치 능력 모두 떨어지며, 기술이 있다는 것과 쓸 수 있다는 것은 전혀 다른 차원의 문제”라고 설명했다.

그러면서 “비대면 진료가 본격적으로 도입되면 지역 병의원과 약국의 수익 악화는 불가피하게 발생할 수밖에 없으며, 이는 폐업과 의료 공백으로 이어질 수밖에 없다”라며 “디지털이 오히려 취약층을 더 취약하게 만든다는 단순한 진실을 우리는 더 이상 외면해서는 안 된다”라고 조언했다.

아울러 “지역 거주자들이 가장 원하는 것은 공공병원과 공공약국으로, 정부는 기술 중심이 아닌 사람 중심의 보건의료로 전환해야 한다”라며 “지난 3년간 영리 목적으로 운영되는 사설 플랫폼이 한국의 보건의료를 어떻게 망가뜨릴 수 있는지는 적나라하게 증명됐다”라고 비판했다.

한편, 원산협은 “비대면 플랫폼이 보건의료 서비스의 투명성을 높이고 공정경쟁을 유도하는 선순환을 촉진하고 있다”라며 “비대면진료는 기존 보건의료 제도가 본래 지향해온 투명성과 경쟁 원리를 보전하고 있다”라고 밝혔다.