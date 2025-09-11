[ZD SW 투데이] 다쏘시스템, 에너지경영시스템 국제표준 'ISO 50001' 인증 획득 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆다쏘시스템, 에너지경영시스템 국제표준 'ISO 50001' 인증 획득

다쏘시스템코리아가 에너지 경영 시스템 국제표준 'ISO 50001' 인증을 획득했다. 이번 인증으로 회사는 국제 수준의 에너지 관리 체계와 지속가능성 실천 역량을 공식 인정받았다.

다쏘시스템은 그동안 에너지 소비 모니터링과 재생 가능 전력 도입 등 전사적 지속가능성 전략을 추진해왔다. 향후에도 탄소 저감 활동을 통해 지속가능한 미래를 선도할 계획이다.

◆이스트소프트, '국가대표 AI 정예 팀' 선정 기념 프로모션 전개

이스트소프트가 '국가대표 AI 정예 팀' 선정을 기념해 대국민 AI 경험 확장을 위한 그룹사 공동 프로모션을 진행한다. 프로모션에는 이스트소프트, 이스트에이드, 이스트시큐리티, 라운즈 등이 참여해 생산성툴, 보안, 커머스 등 생활 전반의 AI 체험 기회를 제공한다.

이스트소프트 AI 프로모션 이벤트 (사진=이스트소프트)

더불어 정상원 이스트소프트 대표는 최근 국가 최상위 AI 전략기구인 국가인공지능 전략위원회 민간 위원으로 위촉됐다. 정 대표는 향후 국가 차원의 AI 정책 기획과 심의 등을 지원해 나갈 계획이다.

◆고려대 AX전략포럼, LG·네이버 AI 전환 전략 공유 세미나 개최

고려대학교 미래성장연구원이 오는 17일 'AX 전략 포럼 제2차 세미나'를 개최한다. 이번 세미나는 국내 대표 기업인 LG와 네이버의 인공지능 전환(AX) 추진 현황과 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.

이번 포럼은 지난 7월 창립 이후 두 번째로 열리는 정기 세미나다.

◆라이너, 신규 리서치 AI 에이전트 2종 공개

라이너가 신규 리서치 AI 에이전트 2종 '논문 피어 리뷰'와 '설문 시뮬레이터'를 공개했다. 새로운 에이전트들은 연구자가 논문 마무리나 실험 설계 단계에서 겪는 어려움을 해소하고 연구 완성도를 높이도록 지원한다.

라이너, 신규 리서치 AI 에이전트 2종 공개 (사진=라이너)

'논문 피어 리뷰'는 논문 동료 심사 과정을 AI로 시뮬레이션하고 '설문 시뮬레이터'는 AI 페르소나를 활용해 가상 설문을 진행한다. 이를 통해 연구자는 연구 실패 확률을 낮추고 효율성을 높일 수 있다.

◆아이엘커누스, 제주도와 투자협약 체결

아이엘커누스가 제주특별자치도와 투자 협약을 맺고 본사를 제주로 이전한다. 이번 협약으로 아이엘커누스는 AI 사물인터넷(AIoT) 센싱 인프라를 이용해 피지컬 AI 상용화를 촉진하는 글로벌 거점을 확보한다.

아이엘커누스는 무선 센서 기반 AIoT 기술을 공공 및 교통시설 등에 적용해 안정성을 입증했다. 이번 투자는 제주도의 '상장기업 육성 지원사업'과 연계돼 회사가 추진 중인 코넥스 시장 상장에도 도움이 될 전망이다.