[ZD SW 투데이] 국가AI연구거점, 위촉연구원 2명 모집 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆국가AI연구거점, 위촉연구원 2명 모집

카이스트 국가AI연구거점이 원급·선임급 위촉연구원 2명을 모집한다. 주요 업무는 연구사업 과제 기획과 관리, 국제공동연구 기획과 관리, 협력기관 관리 등이다. 지원 자격은 학사 이상 학위 소지자로 영어 구사 능력이 필수다.

근무는 주 5일, 근무지는 서울 서초구 양재 국가AI연구거점이며 임용일은 다음달 20일로 예정됐다. 계약 기간은 1년이며 연장 가능하고 급여는 학력과 경력에 따라 산정된다. 접수는 오는 23일까지 진행된다.

◆딥노이드, 멀티모달 생성형 AI 기반 의료 솔루션 'M4CXR' 상용화 추진

딥노이드가 멀티모달 생성형 AI 기반 흉부 엑스레이 판독 솔루션 '엑엑스포씨엑스알(M4CXR)'의 상용화를 본격화한다.

(사진=딥노이드)

이 솔루션은 비전 트랜스포머와 거대언어모델을 결합해 이미지와 텍스트를 동시에 분석하며 수초 만에 41개 병변을 판독하고 의사 수준의 판독소견서 초안을 자동 생성한다. 지난 8월 식약처 임상시험계획 승인을 받아 다기관 임상을 진행 중이다.

◆솔트룩스, 새싹 도봉캠퍼스 SW3기 교육생 모집

솔트룩스가 서울시 청년취업사관학교 새싹 도봉캠퍼스와 협력해 SW 3기 '넥스트 AI : 실전형 데이터 엔지니어링 코스' 교육생을 다음달 10일까지 모집한다. 과정은 다음달 30일부터 내년 3월 9일까지 총 680시간 동안 진행되며 교육비와 교재 중식이 전액 무료로 제공된다.

이번 교육은 거대언어모델(LLM) 기반 데이터 파이프라인 실무 역량을 중심으로 설계돼 데이터 수집, 정제, 구조화 서비스 구현까지 전 과정을 실습으로 다룬다. 모집 인원은 25명이며 만 15세 이상 서울 거주자를 대상으로 하고 서류와 면접을 통해 선발한다.

◆웰로, 세계인공지능학회서 거브테크–AI 융합 성과 인정

웰로가 세계인공지능학회에서 '혁신적 인공지능 응용상'을 수상하고 논문이 학술지 AI 매거진에 게재된다. 이는 국내 최초 거브테크–AI 융합 논문으로, 행정 서비스 혁신 성과를 국제적으로 공식 인정받은 사례다.

(사진=웰로)

수상 논문은 생성형 추천 시스템을 통해 정부 보조금 정책을 개인 맞춤형으로 추천하는 연구 성과를 담았다. 해당 모델은 실제 플랫폼에 상용화돼 클릭률을 약 68% 높였으며 예산 절감 효과를 입증해 공공 서비스 혁신성과 실효성을 동시에 인정받았다.

◆엠클라우독, ISEC 2025서 AI 문서 솔루션 '아이채터' 시연

관련기사

문서중앙화 기업 엠클라우독이 아시아 최대 보안 컨퍼런스 'ISEC 2025'에서 '아이채터'를 선보였다. 아이채터는 사내 문서를 학습해 답변하는 문서봇, 대화형 업무 지원 에이전트, 프로세스 자동화 기능을 제공하며 문서중앙화 솔루션 '클라우독'과 연동된다.

엠클라우독은 전시 부스에서 아이채터의 문서 요약, 데이터 분석 등 주요 기능을 체험할 수 있는 시연존을 운영해 호응을 얻었으며 미니 세미나와 상담도 진행했다. 이번 전시로 AI와 문서중앙화 결합을 통한 보안 혁신 가능성이 주목받았다.