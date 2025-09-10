KT 소액결제 의혹 '가상 기지국', 통신망 접속 차단

KT 가입자의 무단 소액결제 피해 사고 원인으로 가상의 기지국 의혹이 떠오른 가운데 정부의 요구 조치에 따라 신규 기지국의 통신망 접속이 전면 제한됐다.

10일 과학기술정보통신부에 따르면 KT 소액결제 사고 원인으로 미상의 기지국 가능성이 꼽히면서 정부는 KT에 불법 기지국이 통신망에 접근하지 못하도록 요구했다.

이에 KT는 문제가 된 미상의 기지국 외에 다른 초소형 기지국이 존재하지 않는다는 점을 확인하고 정부의 요구에 따라 전날 오전 9시부터 신규 초소형 기지국의 접속을 차단했다.

미상의 기지국을 통해 ARS 인증 시도 정도가 발생한 것으로 알려졌다.

정부는 전날 구성한 민관합동조사단을 통해 불법 초소형 기지국으로 범죄 일당의 소액결제 시도 방식에 대해 조사하고 있다. 이를 수사하는 경찰과도 합동 조사를 진행하고 있다.

정부 관계자는 “다른 원인과 가능성에 대해서도 심도 있게 조사할 것”이라고 설명했다.