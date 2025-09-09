질병청, 내년 예산안 1조3312억원 편성

질병관리청이 내년도 정부 예산안으로 올해보다 651억 원이 증액된 총 1조3천312억원을 편성했다.

임승관 질병청장은 9일 “미래 팬데믹 대비를 위한 주요 예산뿐 아니라 정책 사각지대를 줄이고 일상의 건강 위협으로부터 국민을 보호할 다양한 사업예산이 반영됐다”라고 밝혔다.

이와 관련 임 청장은 “고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영을 확대하고, 아토피·천식 교육정보센터 운영 사업에 143억 원의 예산을 투입한다”라며 “150억 원의 예산을 희귀·난치질환 관련 연구 확대와 소아비만·소아당뇨 및 노인 중증 호흡기질환 등 건강취약계층 보호를 위한 신규 연구를 진행하는데 투자할 것”이라고 말했다.

(사진=질병관리청 페이스북)

또 국가예방접종(NIP)과 관련해 “청소년 인플루엔자 무료접종 대상을 13세 이하에서 14세로 확대하고, 사람유두종바이러스(HPV) 감염증 무료접종은 12세 남학생까지 확대했다”라며 “약 849억 원의 혜택이 학령기 청소년들에게 돌아가게 됐다”라고 설명했다.

이어 “희귀질환은 52억 원을 투입해 희귀질환 정책 수립의 과학적 근거 확보와 동시에 환자 지원도 강화할 것”이라며 “국내 희귀질환 현황을 파악하고 전문 기관을 확대 지정하는 한편, 전문 기관마다 희귀질환 정보를 수집·분석하는 전담 인력을 배치하겠다”라고 약속했다.

임 청장은 “의심 환자가 조기에 집 가까이에서 진단과 지원을 받을 수 있도록 ‘희귀질환 진단지원’ 사업도 확대할 계획”이라고 전했다.

또 “전 지구적인 기후 위협으로부터 건강 피해를 최소화하기 위한 예산도 편성했다”라며 “기후변화가 국민 건강에 미치는 영향과 기후보건 정책 수립 기반을 마련하기 위해 내년 ‘제2차 기후보건영향평가’를 실시할 것”이라고 설명했다.

관련기사

그러면서 “평가 영역에 홍수, 산불도 추가해 이상기후 대응도 강화할 것”이라고 전했다.

아울러 “내년 기상자료와 온열질환자 자료를 융합한 ‘온열질환자 발생 예측 시스템’을 국민에게 제공할 예정”이라며 “위험 정보를 적기에 전달하고, 취약계층 예방 활동을 적극 유도해 건강 피해를 줄이겠다”라고 덧붙였다.