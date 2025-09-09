질병청장 "AI로 질병‧건강정보 수집‧분석‧활용할 것"

질병관리청이 업무에 인공지능(AI)을 적극 활용하고, 신변종 감염병 유행에 대비한 관리 체계 개편도 추진한다.

임승관 질병청장은 9일 질병청 역점 사업으로 ▲인공지능(AI) 역량 강화 ▲미래 팬데믹 대비 ▲mRNA 백신 개발 지원 ▲K-보건안보 이니셔티브 구축을 위한 국제협력 강화 ▲예방접종‧희귀질환 대응 ▲기후 보건 대응 ▲손상 관리 강화 추진 의지를 밝혔다.

임 청장은 “올해와 내년에 데이터 과학을 기반으로 질병을 예측 및 관리에 집중하면서 신종 감염병 대비 측면에서는 감염병 위기대응체계를 재구조화할 것”이라며 “청의 다양한 업무 영역을 칸막이 없이 연계하고, 전문기술을 접목할 수 있도록 청장을 단장으로 하는 전담 테스크포스를 운영할 계획”이라고 말했다.

지난 2일 제1차 손상관리종합계획 수립 공청회에 참석한 임승관 질병관리청장의 모습. (사진=질병청)

이어 “청과 외부 기관의 데이터를 연계한 빅데이터를 지속 확대하고 개방해 나갈 것”이라며 “국민건강보험공단과의 업무협약으로 코로나19 빅데이터(K-COV-N)를 구축했고, 앞으로 국립암센터, 결핵 등 데이터 연계 기관을 확대해 고품질의 방대한 데이터를 개방해 과학적 근거 기반의 정책 수립과 민간 연구진의 질병 관련 연구 분석까지 활성화하겠다”라고 전했다.

그러면서 “AI 기술로 질병‧건강 정보 수집‧분석‧활용 전 과정의 업무 효율성 제고와 국민의 건강 증진까지 도모하겠다”라며 ▲감염병 환자 역학조사 시 AI를 시범활용으로 밀접 접촉자를 자동선별 ▲‘AI 검역관’ 도입 ▲개인 맞춤형 국가건강조사 결과 통보‧건강정보 제공에 AI 도입 ▲SNS 건강정보 모니터링 등을 약속했다.

팬데믹 대응 위한 관리 체계 개편

질병청은 미래 신변종 팬데믹 대응과 관련, 관리 체계도 개편한다. 임 청장은 ▲위기 유형별 유연적 대처 ▲국가 재정 여력과 ▲초고령화된 인구구조 및 방역 조치에 대한 국민의 수용성 변화 고려한 준비가 필요하다는 점을 강조했다.

임 청장은 “효과‧효율을 놓지 않는 국가 감염병 위기대응체계를 재구조화를 청장이 직접 챙길 것”이라고 말했다. 질병청은 내년부터 ▲위기대응 프로그램 개편과 ▲자원 확보 ▲법령 개정 등을 추진해 나간다는 방침이다.

임 청장은 “감염병 감시와 예측 대응의 정교화, 의료대응 체계 강화와 개편에 집중할 것”이라며 “내년부터 주요 표본 감시기관과 병원체 감시기관을 대폭 확대하고, 하수감시 같은 보완적 감시체계도 확대해 다층감시체계 강화를 비롯해 감시체계 지원 전담기구 설치도 추진한다”라고 설명했다.

임 청장은 “‘음압격리병상’을 확충하는 것을 넘어 지역 의료체계에서 상시적으로 작동되는 운영 시스템을 구축해야 피해를 최소화할 수 있다”라며 “질병청 중심 의료대응 거버넌스를 구축하고, 위기 단계에 따른 의료대응체계를 재정비할 것”이라고 말했다.