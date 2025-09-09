세븐일레븐, ‘한도초과 시리즈’ 두 달 만에 누적 100만개 판매

편의점 세븐일레븐은 지난 7월 선보인 ‘한도초과 간편식 시리즈’의 누적 판매량이 100만개를 돌파했다고 9일 밝혔다.

한도초과 간편식 시리즈을 위해 세븐일레븐은 지난 2월부터 3개월간 일반 소비자를 대상으로 온라인 설문조사, 오프라인 좌담회 등을 진행했다.

이를 바탕으로 출시된 한도초과 간편식 시리즈는 밥과 반찬의 양을 비슷한 가격대의 일반 도시락 대비 20% 이상 증량하고, 도시락 용기 사이즈도 25% 키웠다. 상품 라벨 크기를 최소화해 모든 반찬이 한눈에 보이도록 디자인했다.

한도초과 간편식 시리즈 추가 출시. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 오는 10일 ‘도시락의 필수 반찬은 무엇인가’에 대한 소비자 의견을 수렴한 고객 맞춤형 도시락 ‘한도초과 고민할필요없는도시락’을 선보인다.

고객 설문조사에서 ‘필수로 포함돼야 한다’고 꼽은 반찬들을 엄선해 백미밥을 기본으로 김치제육, 소시지, 닭강정, 포자만두, 소시지전, 메추리알장조림 등 8가지 인기 반찬으로 구성했다.

오는 20일에는 닭가슴살을 튀긴 대만 대표 길거리 음식인 ‘한도초과 대왕지파이’도 선보인다.

관련기사

세븐일레븐은 한도초과 신상품 출시를 기념해 9월 한 달간 행사를 진행한다. 한도초과 시리즈를 포함한 주요 간편식 구매 시 음료나 생수를 증정하며, 한도초과 기사식당바싹불고기도시락 등 도시락 4종은 카카오페이머니 또는 농협카드로 결제 시 20% 할인한다.

임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 “이번 한도초과 푸드 프로젝트를 통해 고객이 원하는 편의점 간편식에 대한 이해도를 높이고 최적의 상품을 기획, 출시할 수 있게 됐다”며 “현대인의 식문화를 정립하고 새로운 소비 가치를 제공하는 생활 먹거리의 동반자로서 역할을 해나갈 것”이라고 말했다.