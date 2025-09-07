"애플이 다음주 공개할 신제품 핵심 내용은 ‘이것’"

애플이 다음 주 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 비롯한 신제품을 공개할 예정인 가운데 블룸버그 통신이 이 행사에서 소개될 핵심 내용을 요약해 5일(현지시간) 보도했다.

가장 먼저 아이폰17 표준 모델의 주요 특징은 프로모션이 적용된 더 큰 6.3인치 디스플레이다. 플러스 모델을 대체해 이번에 새롭게 나오는 아이폰17 에어는 ▲두께 5.5mm ▲A19 칩 ▲단일 카메라 ▲배터리 수명 감소 ▲프로모션이 적용된 6.6인치 디스플레이 ▲eSIM으로 대체 ▲애플 C1 모뎀 ▲스카이 블루 색상이 주요 특징이 될 것으로 전망된다.

아이폰17 프로 렌더링 (사진= 마진부 블로그)

아이폰17 프로 모델은 ▲가로로 긴 후면 카메라 모듈 ▲4천800만 화소 망원 렌즈 ▲새로운 가변 조리개 시스템 ▲전·후면 카메라 듀얼 영상 촬영 ▲무선 충전을 위한 새로운 후면 컷 디자인 ▲A19 프로 칩 ▲배터리 수명 증가 ▲알루미늄 프레임 ▲ 새로운 오렌지 색상이 도입될 예정이다.

애플워치 울트라 3는 약간 더 커진 디스플레이에 S11 칩을 탑재하고 5G 레드캡 칩을 탑재해 5G 연결을 제공하며 위성 연결 기능도 추가될 것으로 보인다. 애플워치 SE 3는 새로운 디스플레이에 더 빠른 칩이 탑재된다.

무선 이어폰 에어팟 프로 3는 ▲심박수 측정 ▲에어팟 4와 어울리는 더 작은 충전 케이스 ▲실시간 번역 기능이 지원될 것으로 전망됐다.

관련기사

애플이 기존 파인우븐 케이스를 대체할 새로운 가죽 대체 소재 케이스를 출시할 것이라는 전망이 나왔다. (사진=마진 부)

그 밖에도 애플은 아이폰17 라인업을 위해 새로운 액세서리 제품을 출시할 예정이다. 기존에 잠깐 나왔다 사라졌던 파인우븐 케이스를 대체하는 가죽 대체 케이스가 선보일 것으로 보이며, 아이폰17 에어용 범퍼형 케이스, 크로스바디 스트랩 등이 공개될 것으로 예상된다.

애플은 다음 주 9일 신제품 공개 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 비롯한 신제품을 공개할 예정이며 아이폰17 시리즈의 출시일은 오는 19일이 유력한 것으로 전망되고 있다.