[영상] "진짜야?"...양산 중인 아이폰17 프로 맥스 포착

애플의 신제품 공개 행사가 다음 주로 다가온 가운데, 아이폰17 프로 맥스로 추정되는 영상이 공개됐다고 IT 매체 폰아레나가 3일(현지시간) 보도했다.

이 영상은 유명 IT 팁스터 아이스유니버스가 아이폰17 프로 맥스 대량 생산품이라고 주장하며 웨이보에 공개한 것이다.

영상에서 커진 후면 카메라 모듈과 마이크가 끝 쪽으로 이동한 것을 확인할 수 있다. 색상은 블랙, 그레이, 화이트이며 화면은 보호 시트로 덮여 있어 실제 작동 모습은 볼 수 없다.

아이스유니버스가 양산된 아이폰17 프로 맥스라며 제품 영상을 공개했다. (출처=아이스 유니버스 웨이보)

아이스유니버스의 주장대로라면 이 아이폰은 곧 출시될 제품으로 추정된다. 하지만 후기 단계 시제품일 가능성도 있다고 폰아레나는 전했다.

IT매체 애플인사이더는 영상의 화질이 좋지 않은 점, 후면의 있는 애플 로고 위치가 이상해 보인다며 실제 아이폰이 아닐 가능성도 있다고 평했다.

3일 IT 팁스터 세츠나 디지털(Setsuna Digital)은 아이폰17 프로 모델이 더 밝은 디스플레이를 탑재해 햇빛 아래에서 장시간 사용하기에 더 적합할 것이라고 밝혔다.

또, 새롭게 설계된 냉각 시스템을 탑재해 게임 플레이 시 더 안정적인 프레임 속도를 제공하고 4K/60fps 촬영 시 동영상 성능이 향상될 것이라고 덧붙였다.