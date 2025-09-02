아이폰17 프로맥스, ‘발열 잡는’ 증기 챔버 냉각 채택되나

애플의 신제품 공개 행사가 일주일 앞으로 다가온 가운데 여전히 많은 아이폰17 소식들이 쏟아져 나오고 있다.

IT매체 폰아레나는 1일(현지시간) 엑스 사용자 @LusiRoy8가 공개한 아이폰17 프로 맥스의 부품 사진을 보도했다.

해당 부품은 넓은 면적을 덮고 있는 것으로 보이며, 칩셋 뿐 아니라 메모리 부품의 열을 흡수하도록 설계된 것으로 보인다. 이런 점을 감안할 때 아이폰17 프로 맥스의 증기 챔버 사진으로 추정된다고 해당 매체는 전했다.

아이폰17 프로, 아이폰17 프로 맥스의 렌더링 (출처=마진부 엑스 @MajinBuOfficial)

증기 챔버 냉각은 많은 안드로이드폰들이 이미 채택한 기술로 액체가 열을 머금은 후 가스로 증발하고 다시 액체로 응축되는 과정을 거치도록 해 열을 낮추는 방식이다. 이 방식은 프로세서에서 열을 더 멀리 옮길 수 있고 팬이 필요 없기 때문에 공간을 덜 차지해 더 얇고 컴팩트한 기기에서 장점을 보인다고 알려져 있다.



아이폰17 프로 맥스에 탑재되는 증기 챔버 사진 (출처=엑스 @LusiRoy8)

플래그십 안드로이드폰과 달리, 그 동안 아이폰은 증기 챔버 방열판 대신 흑연 시트를 사용해왔다. 아이폰17 프로가 증기 챔버 냉각 기술을 탑재한다면, 해당 기술을 갖춘 최초의 아이폰이 될 것으로 보인다.

스마트폰은 과부하 시 과열되는 경향이 있으며, 이 문제는 티타늄 프레임을 탑재한 아이폰15 프로에서 두드러져 나타났다. 애플은 아이폰16 프로의 발열을 개선하기 위해 새로운 열 관리 방법을 도입했으나 해당 문제가 완전히 해결되지는 않은 상태다. 아이폰17 프로에서 애플은 티타늄을 버리고 알루미늄 섀시를 채택할 것으로 알려져 있다.

인공지능(AI) 기술이 스마트폰 경험의 핵심으로 부각되면서 이제 열 분산은 필수 기술로 자리잡았다. AI 기능은 기기에 더 큰 부담을 주어 발열이 발생할 가능성이 더 높다. 증기 챔버는 아이폰17 프로가 더 빠른 냉각을 촉진하여 일관된 성능을 유지하도록 도와줄 것으로 기대된다.

일부 보도에 따르면, 새로운 냉각 시스템은 아이폰17 프로 맥스 모델에만 적용될 것으로 예상되고 있다. 아이폰17 프로, 아이폰17 프로 맥스 두 모델 모두 A19 프로 칩을 기반으로 하지만, 아이폰17 프로 맥스만 램 용량이 12GB로 증가할 것으로 예상되고 있다.