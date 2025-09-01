아이폰17 프로 투명 케이스 사진 유출…"디자인 달라졌네"

애플이 다음 주 신제품 공개 행사를 개최할 예정인 가운데, 확 바뀐 디자인의 아이폰17 프로 투명 케이스 사진이 유출됐다고 IT매체 나인투파이브맥이 31일(현지시간) 보도했다.

이 사진은 IT 팁스터 마진 부가 공개한 것으로, 애플의 아이폰17 프로 투명 케이스 사진으로 추정된다. 공개된 사진에서 이전과 달라진 점 몇 가지가 눈에 띈다.

아이폰17 프로의 투명 케이스 사진이 유출됐다. (사진=마진 부 엑스)

가장 먼저 훨씬 더 커진 후면 카메라 모듈 디자인이 눈에 띈다. 그 다음은 투명 케이스의 뒷면이 모두 투명하지 않고 일부만 투명한 소재로 제작된 점이다. 하단에 흰 부분은 맥세이프 시스템의 자석 부분을 포함한 것으로 보인다고 외신들은 전했다. 또, 아이폰17 시리즈에 크로스바디 스트랩 자석 끈이 호환될 예정이다.

애플의 새 크로스바디 스트랩 (사진=마진 부 엑스)

얼마 전 마진 부는 아이폰17 라인업 케이스에 독특한 디자인의 새로운 크로스바디 스트랩 액세서리가 함께 적용될 예정이라며, 사진을 공개했다.

크로스바디 스트랩 샘플은 애플워치 스포츠 루프 밴드와 유사한 나일론 직조 소재로 제작될 예정이며, 애플은 향후 실리콘 스트랩도 출시할 가능성이 있다고 알려졌다.

애플은 오는 9일 아이폰17 시리즈를 비롯한 애플워치, 에어팟 프로 신제품 등을 공개할 예정이다. 이 행사에서 새롭게 디자인된 아이폰 투명 케이스가 진짜인지 확인할 수 있을 것으로 보인다.