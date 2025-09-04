오테리온, 군집드론 엔진 '네믹스' 공개

자율 드론 운영체제(OS) 업체 오테리온은 제조사와 기종에 상관없이 운용 가능한 최초의 군집 드론 타격 엔진 '네믹스'를 4일 공개했다.

네믹스는 여러 대의 드론을 단일 유닛으로 통합, 인공지능(AI) 기반 정밀 지휘 아래 속도, 정밀도, 규모를 갖춘 작전을 수행할 수 있도록 한다.

군집 드론이 두 개의 탱크 표적을 동시에 자율적으로 공격하며, 여러 대의 드론이 각 타격을 원활하게 조율하는 모습이 담긴 시연 영상도 함께 공개됐다.

오테리온 군집드론 엔진 네믹스 (사진=오테리온)

오테리온OS로 구동되는 네믹스는 호환가능한 모든 드론이 간단한 소프트웨어 업그레이드만으로 군집에 합류할 수 있게 해, 개별 플랫폼을 하나의 집단 지성 시스템으로 변모시킨다.

여러 제조사의 드론을 통합해 운용하는 실탄 타격 군집 시스템이 영상으로 공개된 것은 이번이 처음이다. 우크라이나에서 실전 운용 경험을 바탕으로 개발된 네믹스는 현지 파트너들과 긴밀한 협업해 우크라이나 작전 운용 체계에 통합될 예정이다.

오테리온OS를 탑재한 모든 제조사의 드론은 네믹스를 활용, 단일 지능형 군집으로 함께 작전할 수 있다. 실시간 AI와 컴퓨터 비전으로 다수의 표적을 동시에 교전할 수 있어, 임무 복잡성은 줄이면서 작전 효율성, 정밀도, 생존 가능성을 높일 수 있다.

네믹스는 소규모 유닛부터 대규모 편대까지 확장성을 갖춘 오테리온OS 앱 솔루션으로, 이미 많은 미국과 유럽 제조사들에게 채택된 오테리온의 SLM-10 표준 설계 및 스카이노드 항공전자장비와 호환된다.

관련기사

현재까지 오테리온은 우크라이나에 3만3천대 이상의 스카이노드 유닛을 공급했으며, 향후 6개월 내 전 세계 공급량은 5만대를 넘어설 것으로 전망된다. 모든 장비는 네믹스 스웜 업그레이드가 가능하다.

로렌츠 마이어 오테리온 CEO는 "네믹스는 개별 드론을 하나의 유기적인 군집 집단으로 전환해 작전 효율을 극대화한다"며 "무인 시스템 분야의 결정적인 진전이며 대규모 자율 드론의 실전 운용 시대를 여는 중요한 분수령이 될 것"이라고 말했다.