우크라이나, 러시아 돈줄 옥죄기…에너지 시설 집중 타격

우크라이나가 러시아 내 정유시설 공격을 늘리며 러시아 에너지 산업에 타격을 주고 있다. 러시아는 인도와 중국 등에 원유 등 에너지를 수출하며 자금을 확보해 왔던 만큼 피해가 커질 경우 전쟁 수행에도 차질이 불가피하다는 분석이다.

24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 우크라이나가 러시아를 상대로 드론 공격을 감행해 러시아 최대 규모 원자력 발전소 중 한 곳의 원자로 출력이 급격히 감소했으며, 주요 연료 수출 터미널인 우스트-루가에서 대형 화재가 발생했다고 러시아 당국이 밝혔다.

러시아 국방부는 전일 즉 우크라이나가 1991년 소련으로부터 독립을 선언한 기념일에 최소 95대 우크라이나 드론을 러시아 10여 개 지역에서 요격했다고 밝혔다.

20일(현지시간) 우크라이나 자포리자 지역에서 우크라이나군 제44독립 포병여단 소속 군인이 러시아군을 향해 2S22 보흐다나 자주포를 발사하고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

우크라이나 국경에서 불과 60km 떨어진 쿠르스크 원자력 발전소는 자정 직후 방공망이 드론을 격추했으며, 해당 드론이 발전소 인근에서 폭발해 보조 변압기가 손상되면서 3호 원자로 출력이 50% 감소했다고 전했다.

발전소 측은 드론으로 인해 발생한 화재에도 불구하고 방사선 수치는 정상이며 인명 피는 없다고 밝혔다. 나머지 두 개 원자로는 전력을 생산하지 않은 채 가동 중이고, 한 곳은 정기 정비 중이다.

국제원자력기구(IAEA)는 군사 활동으로 인해 변압기에 불이 붙었다는 보고를 인지하고 있으며, 모든 원자력 시설은 항상 보호받아야 한다고 강조했다.

CNN에 따르면 우크라이나는 이달에만 러시아 핵심 에너지 시설을 최소 10곳 이상 드론으로 공격했다. 러시아 영토 내 정유시설과 석유 운반시설 등 표적을 집중 공격하면서 피해가 커지자 휘발유 가격이 연초 대비 50% 이상 급등한 것으로 파악됐다.

우크라이나 드론의 공격을 받은 러시아 정유시설의 연간 정제능력은 4천400만톤 이상으로, 이는 러시아 전체 생산량 10%를 넘는 수치라고 우크라이나 정보국은 보고 있다. 우크라이나 측은 올해만 러시아 영토 내 표적에 대한 장거리 공격으로 740억달러(약 102조원) 규모 손해를 입혔다고 주장한다.

이 같은 수치를 정확히 검증하기는 어렵지만, 최근 몇 달간 정유소와 유류 창고 공격으로 인한 피해 현장을 촬영한 사진과 영상이 소셜미디어와 온라인을 통해 빠르게 확산되고 있다. 제재로 인해 피해 시설의 수리와 복구 작업이 지연되고 있다는 점도 상황을 악화시키는 요인으로 지목된다.

전쟁이 장기화하면서 러시아는 재정 지출 증가와 서방 제재로 인한 물가 상승이라는 이중고에 직면해 있다. 여기에 고유가 상황이 이어질 경우 민심 불안으로 이어질 가능성도 제기된다.