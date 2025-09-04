샤크, 무선 청소기 '에보파워시스템 STD+' 출시

미국 생활가전 브랜드 샤크는 초경량과 강력한 흡입력을 동시에 갖춘 무선 청소기 '에보파워시스템 스탠다드 플러스(STD+)'를 출시한다고 4일 밝혔다.

제품은 1.9kg 무게로 누구나 부담 없이 사용할 수 있다. 카펫과 바닥 구석구석까지 강력한 흡입력을 발휘한다. 작은 먼지부터 큰 이물질까지 효과적으로 청소할 수 있다.

에보파워시스템STD+ (사진=샤크)

청소 후 자동으로 먼지를 비워주는 오토 엠티 시스템을 탑재해 사용 편의성을 높였다. 먼지통과 필터는 물 세척이 가능해 위생적인 관리가 가능하다.

제품 구성은 기본 본체와 오토 엠티 시스템, '틈새 브러시+노즐'이 함께 포함된다. 거실 바닥, 가구 틈새 등 다양한 용도에 맞춘 청소 솔루션을 제공한다.

제품은 5일 이마트 트레이더스 구월점에서 단독으로 첫 출시된다. 매장 오픈을 기념해 7일까지 할인 행사가 진행된다.