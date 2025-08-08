샤크, 브랜드 첫 앰배서더 '공유' 발탁

미국 생활가전 기업 샤크닌자가 4년 연속 미국 청소기 1위 브랜드인 샤크의 첫 한국 앰배서더로 배우 공유를 발탁했다고 8일 밝혔다.

샤크는 공유의 섬세한 연기력이 소비자들이 인식하지 못한 일상 속 불편함까지 해결하고자 하는 브랜드 철학과 부합해 첫 앰배서더로 발탁했다고 전했다.

샤크는 공유와 함께 차별화된 기술력을 보다 효과적으로 전달하고 소비자들에게 새로운 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

샤크 브랜드 앰배서더 배우 공유와 신제품 '샤크 파워클린 360' (사진=샤크닌자)

첫 번째 협업은 신제품 '샤크 파워클린 360' 캠페인이다. '이것이 청소기의 새로운 기준' 주제 TV CF를 이날 첫 공개한다.

지난달 출시된 샤크 파워클린 360은 360 인텔리전트 노즐과 액티브 플랩 기술을 적용해 리버스 스트로크를 구현했다. 이를 3가지 지능형 센서와 결합해 앞뒤좌우 '360도 클리닝'을 지원한다.

기존 무선 청소기의 오랜 한계였던 뒤로 당길 때 먼지가 남는 문제를 개선했다. 국내 출시된 2.2kg 이하 샤크 무선 청소기 중 가장 성능이 뛰어난 제품이다.

샤크닌자 코리아 관계자는 "샤크가 더욱 품격 있고 신뢰받는 브랜드로 자리매김하도록 노력하겠다"며 "4년 연속 미국 청소기 1위 브랜드의 가치를 공유와 함께 널리 알려나갈 것"이라고 말했다.

한편 샤크닌자는 생활 가전을 아우르는 샤크 브랜드와 주방가전 브랜드 닌자를 운영하고 있다. 현재 32개국에서 사업을 전개하고 있다. 한국에는 2023년 진출했다.