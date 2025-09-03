"유명 셰프 간편식 한 곳에 모았다"…컬리, ‘미식관’ 선봬

컬리는 ‘미식관’을 열고 대표 셰프의 레스토랑 간편식(RMR) 상품을 큐레이션해 선보인다고 3일 밝혔다.

이달 8일까지 열리는 미식관의 ‘명예의 전당’에서는 컬리의 RMR을 한 자리에서 만날 수 있다. ▲‘목란’ 이연복 셰프 ▲‘우동카덴’ 정호영 셰프 ▲‘포노 부오노’ 김태성 셰프 ▲‘마마리’ 송하슬람 셰프 ▲‘티엔미미’ 정지선 셰프 ▲‘윤서울’ 김도윤 셰프까지 한식·중식·양식 등 전 메뉴에 걸쳐 다양한 셰프들이 참여했다.

‘목란’과 ‘우동카덴’은 각각 2020년과 2021년 컬리에 입점한 이래 해당 카테고리에서 꾸준히 상위권을 차지하고 있다. 하는 이연복 셰프의 ‘목란’은 누적 판매량 700만개에 달한다. 정호영 셰프의 ‘우동카덴’은 지난해 판매량 3만개를 기록했으며, 우동카덴의 ‘오리지널 우동’은 후기 수가 1만7천여 건에 달한다.

(사진=컬리)

김도윤 셰프, 김태성 셰프 등 올해 새롭게 합류한 셰프의 RMR 브랜드도 출시 제품군을 확대하고 있다. 김도윤 셰프의 ‘윤서울’은 면류 3종에 더해 특제 양념 소스로 만든 불고기 상품을 추가로 선보였다. ‘포노 부오노’는 ‘히든 천재의 알리오 올리오’에 이어 최근 베이커리까지 상품군을 확장했다.

이외에도 컬리 인기 RMR을 모아 ‘전국 맛집 라인업’을 소개한다. 컬리는 이번 ‘미식관’을 위해 1천여 개의 RMR 상품 중 165개를 엄선했다. ▲애플하우스 ▲톰볼라 ▲툭툭누들타이 ▲전주 베테랑 등을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있다.

정보우 컬리 HMR그룹 그룹장은 “이번 미식관을 통해 컬리 대표 셰프의 메뉴와 전국 맛집 상품을 새롭게 발견하고 집에서 편하게 즐겨 보길 바란다”고 말했다.