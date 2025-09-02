방통위 조직개편 법안 공청회 5일 열린다

방송통신위원회 조직개편 논의가 중심이 되는 국회 공청회가 5일 열린다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 2일 열린 전체회의에서 ‘방송·미디어·통신 거버넌스 개편’ 주제의 공청회 개최 안건을 두고 국민의힘의 반대 속에 다수결로 처리됐다.

공청회는 더불어민주당 김현 의원이 발의한 시청각미디어통신위원회 설치법을 중점적으로 다루게 된다. 제정법에 따라 공청회를 거치겠다는 뜻으로 풀이된다.

과방위는 앞서 지난달 26일 상임위에 관련 법안을 상정하고, 다음날 김현 의원이 위원장인 법안심사소위를 열어 심의를 시작했다. 앞서 최민희 과방위원장이 발의한 방통위 설치법 개정안과 함께 병합 심의를 이어가고 있으며, 같은 당 이훈기 의원이 발의한 미디어콘텐츠부 신설 등에 대한 정부조직법 개정안은 논의에서 배제돼 있다.

사진_뉴스1

김 의원이 발의한 시청각미디어통신위원회 설치법을 두고 관련 부처는 반대 의견을 내놓고 있어 진통이 예상된다. 특히 새 조직으로 개편될 경우 정무직인 이진숙 방통위원장이 임기가 종료되는 점에 따라 여야의 정쟁이 불가피한 상황이다. 이미 국민의힘은 방통위 조직개편을 두고 방송장악이라고 주장하고 있다.

과방위 국민의힘 간사를 맡고 있는 최형두 의원은 “정부 직제를 새로 짜는 제정법인데 단순 통과의례성 공청회로 처리하는 것은 부적절하다”며 “법 상정 전제로 국회서 공청회로 거치는 것은 맞지 않다”고 비판했다.

이진숙 방통위원장은 “제 임기가 보장돼야 한다”면서 “방통위를 5인 체제로 복구시킬 생각은 하지 않고 이름을 바꾸면서 기관을 무력화 시키는지 모르겠다”고 했다.

김현 의원은 “법을 제정하고 개정하는 것은 엄연히 국회의 본연의 임무인 만큼 방통위가 정상회되는 법에 대해 차질 없이 (법안심사) 2소위에서 논의하겠다”며 “통합미디어법 제정이나 그동안 방송사업자 제기한 다양한 이슈에 대해서도 차질 없이 이행하겠다”고 말했다.