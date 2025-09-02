"폴더블 아이폰, 측면에 터치ID 적용…버튼 눌러서 인증"

애플이 내년에 선보일 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’의 측면 버튼에 터치 ID가 적용될 것이라는 전망이 나왔다고 맥루머스 등 외신들이 1일(현지시간) 보도했다.

애플 전문 분석가 궈밍치는 이날 엑스를 통해 “6개월 전 나는 폴더블 아이폰이 측면 버튼 터치ID를 채택할 것이라고 예측했다”며, “현재 애플이 디스플레이 내장형 초음파 지문 센서를 채택할 것이라는 소문이 시장에 나와 있으나 가능성은 낮다. 럭스셰어 ICT가 측면 버튼 터치ID 모듈을 공급할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

폴더블 아이폰 모형 (사진=맥루머스)

이에 대해 나인투파이브맥은 화면을 접은 상태와 펼친 상태 모두에서 터치ID로 인증해야 하는 점을 고려하면 측면 버튼에 내장될 가능성이 더 높다고 평가했다.

궈밍치는 과거 폴더블 아이폰이 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이를 갖춘 책처럼 접는 형태를 갖출 것이며, 가격은 2천~2천500달러 사이로 전망했다. 또, 애플이 폴더블 디자인에서 내부 공간을 절약하기 위해 페이스ID 인증을 생략할 것이라고 예측했다. 애플은 이미 아이패드 에어와 아이패드 미니에 측면 버튼에 통합된 터치 ID를 적용했기 때문에 이런 디자인 선택이 이례적인 것은 아니다.

또 그는 폴더블 아이폰 뒷면에 듀얼 렌즈 카메라가 장착되고, 접었을 때와 펼쳤을 때 모두 사용할 수 있는 전면 카메라가 탑재될 것으로 내다봤다.

궈밍치와 GF 증권 애널리스트 제프 푸는 폴더블 아이폰의 대량 생산이 2026년 하반기에 계획되어 있다고 밝혔다. 블룸버그 기자 마크 거먼은 이 기기가 내년 가을 에 출시 될 것으로 예상한다고 전망했다.