"현대차 아이오닉3, 애플 카플레이 울트라 지원"

현대자동차의 차세대 전기차 ‘아이오닉3’가 애플의 카플레이 울트라 시스템을 지원할 예정이라고 영국 자동차 매체 BBC 탑기어가 최근 보도했다.

보도에 따르면 아이오닉 3는 운전자가 원할 경우 애플 카플레이 울트라를 실행할 수 있게 될 전망이다. 또 아이오닉 3는 애플 인터페이스가 없더라도 기본 인터페이스를 통해 디자인을 더욱 다양하게 구성할 수 있으며, 새롭게 합성된 전기차(EV) 사운드 효과와도 연동된다.

탑기어는 이 같은 소식을 전하며 "아이오닉 3는 디지털 중심 차량이 될 것이다"고 전했다.

현대 아이오닉3에도 애플 카플레이 울트라가 출시될 예정이라는 소식이 나왔다. (사진=애플)

프랑스 웹사이트 맥제너레이션(MacGeneration)도 지난 27일 보고서에서 현대의 차기 아이오닉3가 카플레이 울트라를 탑재한 최초의 일반 가격대 차량이 될 것이라고 보도했다.

현대자동차는 오는 9일 독일 뮌헨에서 열리는 ‘IAA 모빌리티’에 참가해 아이오닉3 콘셉트카를 선보일 계획이다. 맥제네레이션 보도에 따르면, 아이오닉 3는 더 작고 경제적인 전기차로, 1회 충전 시 최대 주행거리는 약 565km이다. 아이오닉 3는 내년 상반기에 출시될 예정이다.

지난 5월에 출시된 애플 카플레이 울트라는 2022년에 미리 공개된 카플레이의 차세대 버전이다. 카플레이 울트라는 현재 미국과 캐나다의 신형 애스턴 마틴 차량에만 적용되고 있다.

하지만 애플은 현대자동차, 기아자동차, 제네시스 브랜드를 포함한 전 세계 여러 자동차 제조사들이 내년부터 카플레이 울트라를 제공할 것이라고 밝혔다.

카플레이 울트라는 기존 카플레이 환경에 운전석 계기판과 게이지 디스플레이, 에어컨 및 운전자 지원 시스템, 고급 미디어 제어 등 전체 차량 제어 기능을 모두 통합해 자동차 전체 인터페이스(UI)를 애플 생태계로 전환시키는 것이 핵심이다.

화면 제어나 시리 음성 명령을 통해 라디오, 공조 시스템 등의 기능 뿐 아니라 고성능 주행 모드와 같은 차량 전용 기능도 제어할 수 있다. 아이폰 위젯을 차량 인포테인먼트 디스플레이에 투사시켜 캘린더이나 날씨 정보 등을 표시할 수도 있다.

아우디, BMW, 메르세데스-벤츠 등 일부 자동차 제조업체는 카플레이 울트라를 제공할 계획이 없다고 밝혔다.