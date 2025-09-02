토스 페이스페이 100만개 가맹점 목표…보안 '심리적 허들' 넘을까

토스가 얼굴 사진을 등록하면 이를 통해 본인을 인증함과 동시에 결제까지 가능한 얼굴 인증 결제 '페이스페이'를 공식 출시하면서, 2026년까지 페이스페이를 쓸 수 있는 가맹점 수를 100만개까지 확대하겠다는 포부를 밝혔다.

얼굴이라는 민감 정보에 대한 탈취에 대한 우려와 스마트폰과 같은 별도 기기 없이 빠르게 이어지는 결제 속도로 인한 '심리적 허들'을 잘 뛰어넘을 수 있을 지 귀추가 주목된다.

2일 서울시 강남구 에스제이쿤스트할레에서 토스는 기자간담회를 열고 페이스페이를 공식 출시했다. 페이스페이는 말 그대로 얼굴을 통한 결제다. 토스 애플리케이션(앱)에서 얼굴 정보와 결제 수단을 등록한 후 해당 단말기를 쓰는 가맹점에서 얼굴만 보여주면 결제가 마무리된다. 인천국제공항서 출국 단계나 정부서울청사 출입을 위한 얼굴인증시스템과 결을 같이 한다.

2일 열린 기자간담회에서 토스 최준호 TPO가 페이스페이의 기술에 대해 발표하고 있다.(사진=토스)

토스 올해 말까지 전국 30만 개 매장, 2026년까지 100만 개 매장으로 페이스페이를 확대한다는 계획이다. 이를 위해 4대 편의점(CU·GS25·세븐일레븐·이마트24), 이니스프리, LG전자, 두찜 등 다양한 회사들과 제휴했다.

그러나 최근 해커들의 공격 빈도가 높아지면서 얼굴 데이터 정보의 탈취나 부정 결제에 대한 우려가 큰 상황. 이에 관해 페이스페이 개발을 이끄는 토스 최준호 TPO(Technical Product Owner)는 "얼굴 위변조 방지나 사진·동영상 등으로 결제를 시도할 수 없는 인공지능(AI) 기반 '라이브니스' 기술과 고정밀 얼굴 인식 기술인 '리코그네이션'이 적용됐다"며 "이밖에도 헤어스타일의 변형이나 안경 착용, 나이 변화 등에도 안정적으로 인식할 수 있는 외형 변화 학습 기술이 적용했으며 딥러닝을 통해 이용자의 얼굴을 계속 학습해 안전하게 결제할 수 있도록 했다"고 설명했다.

특히 그는 페이스페이를 위해 처음 등록하는 얼굴 사진 원본이 중앙 서버 등에 저장되지 않다고 강조했다. 최 TPO는 "얼굴에 특징점이라는 것을 숫자화하고 이를 암호화하며 암호화하지 않은 원본 데이터는 존재하지 않는다"며 "암호화한 데이터도 망이 분리된 서버에 저장되며 내부 연구실에서 양자컴퓨터로도 충분히 방어할 수 있다는 공동 연구를 진행하기도 했다"고 덧붙였다.

개인정보와 관련해 개인정보보호위원회와 서비스 출시 전부터 사전 적정성 검토제를 활용해 법에 위배되는 것은 없는지 등을 따져보기도 했다고 부연했다.

최 TPO는 또 "부정 거래 결제를 즉시 차단하고 고위험군의 경우 추가 인증을 요구하는 등 실시간 이상 거래 탐지도 지속적으로 고도화하고 있다"며 "보안을 최우선 가치로 두고 있다"고 강조했다.

최준호 TPO는 "딥러닝을 통해 유저가 많이 쌓이면 쌓일수록 기술이 발전하는 형태"라면서 "토스에 입사했을 때 송금 속도가 빨라 주변에서 무서워했다. 그러나 이는 초기에 새로운 기술이 들어오면 생기는 반응이고, 계속 유저가 쓰고 안정성이 증명되면 보수적인 이용자들도 페이스페이를 쓰게 될 것"이라고 언급했다.

2일 열린 토스 페이스페이 기자간담회에서 토스 오규인 부사장이 발표하고 있다.(사진=토스)

향후 토스는 페이스페이를 본인 인증이 필요한 모든 곳에 활용할 수 있도록 만들 예정이다. 스포츠 경기 관람이나 콘서트, 혹은 성인 인증이 필요한 숙박업소까지 확장시킨다는 것이다. 최 TPO는 이를 "오프라인 필요한 것을 얼굴 인식으로 한번으로 끝내는 것"이라고 압축했다.

토스의 결제 관련 자회사인 토스플레이스를 통해 페이스페이가 가능한 단말기가 공급될 예정이며, 오프라인을 넘어 온라인 결제까지 페이스페이를 적용하는 방안도 구상 중이다. 토스 오규인 부사장은 "결제라는 행위가 사라질 수 있도록 할 것"이라며 "추후 법제화에 맞춰서 가상자산 결제도 가능하게끔 할 것"이라고 답했다.