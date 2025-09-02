토스 얼굴인증결제로 온·오프라인 결제처 확장

토스가 '토스 페이스페이(얼굴 인증 결제)' 서비스로 온·오프라인 양방향으로 결제처를 확장한다.

2일 오전 서울시 강남구 에스제이쿤스트할레에서 기자간담회를 열고 페이스페이를 정식 출시하고, 2026년까지 100만개 매장으로 페이스페이 적용을 확대할 계획이라고 밝혔다.

페이스페이는 지난 3월 시범 운영됐으며, 8월 기준 페이스페이 누적 가입자는 40여만명이다. 한 달 내 재 이용률은 약 60%로 집계됐다.

토스 직원이 2일 열린 기자간담회에서 토스 페이스페이를 시연하고 있다. (영상=지디넷코리아)

페이스페이는 얼굴과 결제 수단을 사전에 토스 애플리케이션(앱)에서 등록한 후, 페이스페이를 지원하는 가맹점 단말기를 바라보면 결제가 된다. 카드를 꺼나거나 스마트폰 앱 실행을 할 필요가 없다.

토스는 올해 말까지 전국 30만 개 매장, 2026년까지 100만 개 매장으로 페이스페이를 확대할 방침이다. 편의점·카페·외식·영화관·패션·뷰티·가전 매장 등의 브랜드와 협업해 페이스페이를 빠르게 확산시키겠다는 부연이다.

페이스페이를 지원하는 단말기 2종도 새롭게 내놨다.

또 토스 앱 안에 앱 형식으로 온라인 매장을 구현할 수 있도록 한다. 이용자가 앱인토스에서 매장 검색과 예약, 혜택을 확인하고, 현장에서는 페이스페이로 결제하는 끊김없는 쇼핑 경험을 만든다는 것이 목표다.

토스 간편결제 사업을 총괄하는 오규인 부사장은 “페이스페이는 단순한 결제 수단을 넘어 오프라인 여정 전체를 바꾸는 중요한 연결고리”라며 “단말기를 보급하는 토스플레이스, 매장별 서비스를 제공하는 앱인토스, 그리고 페이스페이까지 유기적으로 결합해 이용자의 오프라인 결제 경험을 하나로 이을 것”이라고 말했다.

토스 최준호 TPO(Technical Product Owner)는 "페이스페이가 실행되는 순간 여러 보안 기술이 동시에 작동한다"며 "실제 사람 여부를 확인하는 '라이브니스(Liveness)', 얼굴 변화에 강인하고 유사 얼굴을 정밀하게 구분하는 '페이셜 레코그니션 모델(Facial Recognition Model)’, 이상거래탐지시스템(FDS, Fraud Detection system) 등 다층 보안 기술이 적용됐다"고 설명했다.