카스퍼스키, 아프리카 사이버 범죄 용의자 1209명 검거 기여

글로벌 사이버 보안 기업 카스퍼스키(지사장 이효은)가 글로벌 수사 기관과 1209명의 사이버 범죄 용의자를 검거하는 성과를 거뒀다.

카스퍼스키는 인터폴과 협력해 아프리카 전역에서 사이버 범죄를 단속하기 위해 진행된 인터폴의 '세렝게티 2.0' 작전에 참여했다고 1일 밝혔다. 이번 작전은 아프리카 지역 내 조직과 개인을 동시에 겨냥한 다양한 사이버 범죄 활동에 대응했다. 총 1209명의 사이버 범죄 용의자들이 검거됐다.

사이버 보안 기업 카스퍼스키가 인터폴과 진행한 '세렝게티 2.0' 작전. (사진=카스퍼스키)

해당 작전에서 카스퍼스키는 위협 인텔리전스 데이터화 침해 지표를 제공하며 기여한 것으로 전해졌다. 구체적으로 카스퍼스키는 아프리카 사용자를 위협하는 피싱 웹사이트, 봇넷 및 악성 디도스 인프라, 랜섬웨어 공격 통계 등을 공유했다. 2025년 1월부터 5월 사이, 카스퍼스키 제품은 아프리카 전역에서 약 1만 건의 고유한 랜섬웨어 샘플을 탐지했다.

아울러 카스퍼스키의 위협 리서치 전문 센터는 가상화폐 투자 사기를 조사했다. 이 사기 수법은 이용자들로 하여금 가짜 비즈니스에 투자하도록 속였으며, 카스퍼스키는 새로운 네트워크 침해 지표를 발견해 수사기관이 범죄자들을 추적할 수 있도록 지원했다.

올해 6월부터 8월까지 진행된 세렝게티 2.0 작전에는 아프리카 18개국과 영국의 수사관들이 참여했다. 랜섬웨어, 온라인 사기, 비즈니스 이메일 침해 등 고위험 사이버 범죄에 대응한 것으로 알려졌다.

이번 단속으로 약 9740만 달러가 회수됐고, 약 8만8000명의 피해자를 겨냥한 1만1432개의 악성 인프라가 해체됐다.

율리야 슐리치코바 카스퍼스키 글로벌 대외정책 담당 부사장은 "아프리카 대륙의 빠른 디지털화는 한편으로는 새로운 발전 기회를 제공하지만, 다른 한편으로는 새로운 위험을 동반할 수 있다. 따라서 기존의 협력 체계를 강화하고 새로운 파트너십을 구축할 수 있는 효과적인 민관 협력이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

그는 이어 "인터폴이 주도하는 작전은 민간 기업과 수사기관이 사이버 범죄율을 낮추기 위해 얼마나 효과적으로 지속적 대화와 데이터 교환을 할 수 있는지를 잘 보여준다"며 "이러한 이니셔티브가 확대된다면, 디지털 세상은 위협이 아닌 기회의 공간이 될 것"이라고 말했다.