HS효성첨단소재 대표, 베트남 국경일 80주년 행사 참석

HS효성첨단소재는 임진달 대표이사가 지난 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 베트남 국경일 80주년 및 한-베 수교 33주년 기념 행사에 참석했다고 1일 밝혔다.

임 대표는 이날 부 호 주한 베트남 대사를 만나 양국의 경제 협력 방안과 탄소섬유 등 사업 투자 계획을 논의했다.

베트남은 HS효성의 대표적인 해외 진출 성공 사례로 평가받고 있다. HS효성은 지난 2007년 베트남에 첫 진출한 후 현재까지 약 46억 달러를 투자하고, 1만명 이상 현지 직원을 고용하고 있다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사(왼쪽)와 부 호 주한 베트남 대사 (사진=HS효성첨단소재)

베트남 남부의 동나이성, 바리아붕따우성과 중부 꽝남성에 생산기지를 구축하여 고성능 타이어코드와 테크니컬 얀, 탄소섬유 등 첨단소재를 생산하고 있으며, 이를 기반으로 연간 약 35억 달러 매출을 달성하고 있다.

임 대표는 “베트남은 HS효성의 글로벌 공급망과 미래 성장 전략에서 중추적인 위치를 차지하고 있다”며 “이번 논의를 통해 양국 간 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.