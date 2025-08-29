스마일게이트, 도쿄게임쇼 특별 사이트 오픈…'카제나'·'미래시' 정보 공개

스마일게이트는 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'와 '미래시: 보이지 않는 미래(이하 미래시)'의 공식 도쿄게임쇼2025(이하 TGS 2025) 특별 사이트를 공개했다고 29일 밝혔다.

TGS 2025는 내달 25일부터 28일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린다.

스마일게이트는 특별 사이트에 카제나와 미래시의 TGS 2025 공식 참가 소식과 대표 이미지를 공개했다. 또한, 부스 위치와 유저 참여 프로그램 등 세부 정보도 행사 일정에 맞춰 순차적으로 안내할 계획이다.

스마일게이트 TGS2025 사이트 오픈.

백영훈 스마일게이트 메가포트 대표는 "신작 카제나와 미래시를 글로벌 무대에 처음으로 선보이는 자리인 만큼, 현장에서 다양한 콘텐츠와 이벤트로 관람객들에게 특별한 경험을 전해 드리겠다"고 전했다.