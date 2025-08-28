스마일게이트, '스토브 크루' 2기 모집…"콘텐츠 제작, 취업 역량 강화"

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브(STOVE)의 공식 서포터즈 ‘스토브 크루 2기’를 모집한다고 28일 밝혔다.

‘스토브 크루’는 게임 리뷰 콘텐츠를 스토브 커뮤니티에 게재하는 등 스토브 플랫폼과 관련한 활동을 수행하는 서포터즈다. 전원 대학생으로 구성된다.

2기 크루는 서류와 면접을 통해 선발한다. 활동 기간 동안 크루들은 스토브에 입점한 게임을 자유롭게 플레이하고 관련 리뷰를 작성한다. 각종 게임 이슈 관련 뉴스와 콘텐츠 제작 미션도 수행할 예정이다.

또한 취업역량 강화에 실질적인 도움이 되는 오프라인 활동도 진행한다. 게임 분석 발표 후 스마일게이트 메가포트 등 게임 개발사의 현직 전문가로부터 피드백을 받거나 11월 지스타에서 업계 관계자와 미팅을 할 수 있는 기회 등을 가진다.

활동 기간 동안 크루 전원에게 월 활동비와 스토브에서 사용할 수 있는 쿠폰이 지급된다. 우수 활동자에게는 추가 혜택이 주어질 예정이다. 활동 종료 후에는 공식 해단식을 진행하고 상장과 부상을 수여한다.

참가 지원은 오늘부터 내달 10일까지 스마일게이트 입사지원 시스템에서 할 수 있다. 최종 선발 인원은 10월 1일부터 12월 31일까지 공식 활동을 펼칠 예정이다.

양성열 스마일게이트 플랫폼사업본부 본부장은 “스토브 크루 2기는 단순 서포터즈를 넘어 게임 콘텐츠 제작 경험과 더불어 취업 준비에도 실질적인 도움이 될 것”이라며 “1기의 장점은 강화하고 단점은 개선한 프로그램으로 구성한 만큼 많은 분들의 지원을 바란다”고 전했다.