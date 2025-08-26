스마일게이트 희망스튜디오, '러브온탑' 연계 기부 캠페인 성료.

스마일게이트 희망스튜디오(이사장 권혁빈)가 재단법인 바보의나눔과 연계해 실시한 'FUNding' 캠페인을 성황리에 마쳤다고 26일 밝혔다.

'스타와 함께하는 러브온탑 기부 챌린지'라는 명칭으로 진행된 이번 캠페인은 스타와 팬들이 즐겁고 보람차게 기부에 참여하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

바보의나눔은 자체 유튜브 채널 '러브온탑'에서 지난 3월 7일부터 이달 8일까지 6개월간 스타들이 참여하는 기부 챌린지를 진행했다. 그룹 비투비를 시작으로 TNX, 정동원, 박경림, 강다니엘, 엔플라잉, 박지현 등 10팀의 스타가 출연해 장난감 총으로 컵을 쓰러뜨려 기부금을 쌓아가는 미션에 도전했다.

희망스튜디오는 해당 챌린지를 응원하는 팬들이 기부 활동에 동참할 수 있도록 플랫폼에 FUNding 캠페인을 개설했다. 콘텐츠 기획 제작사이자 희망파트너인 '비타콘'이 스타들의 기부 챌린지를 진행하고, 희망스튜디오가 팬 참여 캠페인을 운영하는 방식으로 협업했다.

6개월간 진행된 캠페인은 누적 조회수 약 200만회를 기록하며 뜨거운 호응을 얻었다. 모금된 기부금은 총 1천619만원으로, 운영비 공제 없이 전액 재단법인 바보의나눔에 전달돼 어린 나이에 가족의 생계를 책임지고 있는 가족돌봄청년들을 위한 생계 지원비로 사용될 예정이다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "이번 FUNding은 스타와 팬들이 희망스튜디오 기부 플랫폼을 의미 있게 활용해 주신 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 스타와 팬덤이 함께하는 다양한 프로젝트를 통해 사회 전반에 선한 영향력을 확산할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.