벤츠코리아, 글로벌 아마추어 골프대회 '한국대표' 3인 선발

메르세데스-벤츠코리아가 글로벌 아마추어 골프 대회 '메르세데스 트로피'의 국내 결선 대회 '메르세데스 트로피 2025 내셔널 파이널'을 통해 글로벌 본선에 진출할 한국 대표 3인을 선발했다고 29일 밝혔다.

메르세데스 트로피는 메르세데스-벤츠 고객들을 위한 아마추어 골프 대회로 올해 34회째 개최된다. 매년 60여 개 국가에서 600회 이상의 토너먼트가 열리고 있으며, 6만여 명의 아마추어 골퍼들이 참가해 왔다.

이번 국내 본선 대회는 지난 25일과 26일 양일간 제주 CJ 나인브릿지에서 진행됐다. 4월부터 지역 예선을 거쳐 선발된 76 명의 아마추어 골퍼들이 핸디캡별 3개의 그룹으로 나뉘어 경기를 펼쳤고, 각 그룹별로 가장 우수한 성적을 거둔 참가자 3인이 한국 대표로 최종 선발됐다.

메르세데스 트로피 2025 내셔널 파이널

한국 대표로 선발된 3명은 오는 9월 28일부터 독일 5성급 골프 리조트 '데어 외시베르크호프에서 열리는 '메르세데스 트로피 월드 파이널' 글로벌 본선 대회에 참가해, 각국을 대표하는 최고의 아마추어 골퍼들과 경기를 펼친다.

한국 대표팀은 2023년부터 2년 연속 종합 우승을 차지한 바 있어, 올해도 3연승을 이어갈 지 관심이 모이고 있다.

'메르세데스 트로피 2025 내셔널 파이널'은 참가자들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하며 만족도를 높였다.

먼저, 메르세데스-벤츠 브랜드 앰버서더인 KLPGA 박현경(메디힐), 김민별(하이트진로) 프로가 참여해 원포인트 레슨 및 '프로를 이겨라' 등의 이벤트를 통해 참가자들과 직접 교류하는 특별한 경험을 선사했다.

또한, 올해 국내 출시 예정인 메르세데스-마이바흐 SL 680 언베일링 쇼를 진행하고, 메르세데스-AMG GT, 메르세데스-AMG SL, G-클래스, 메르세데스-마이바흐 EQS SUV, E-클래스 등 브랜드를 대표하는 모델을 다수 전시해 볼거리를 선사했다.

이에 더해, 다양한 홀 이벤트와 추첨을통해 도쿄 왕복 항공권, 덕시아나 풀베드 세트, IWC 파일럿 워치 크로노그래프 등 역대 최대 규모의 상품을 제공했다.

관련기사

특히 '드라이브 투 더 메이저' 홀 이벤트를 통해 전 세계에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 메이저 대회인 디 오픈 챔피언십의 2026년 VIP 프로그램 참여 기회도 제공돼 참가자들에게 큰 호응을 얻었다.

마티아스 바이틀 벤츠코리아 대표이사는 "메르세데스 트로피는 30년 이상 이어져 온 전통 있는 아마추어 골프 대회로, 고객들이 브랜드와 스포츠를 함께 경험할 수 있는 자리"라며 "앞으로도 국내 고객들이 다양한 방식으로 브랜드를 직접 경험할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.