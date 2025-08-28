벤츠코리아, E클래스 최상위·엔트리 트림 신규 추가

메르세데스-벤츠코리아가 비즈니스 세단 'E-클래스'의 신규 트림 2종을 새롭게 출시하며 차량 포트폴리오를 강화한다고 28일 밝혔다.

이번에 선보이는 모델은 'E 450 4MATIC AMG 라인'과 'E 200 AMG 라인'으로, 보다 스포티한 감성의 E-클래스를 원하는 고객들의 니즈를 반영했다. 벤츠코리아는 총 9개 트림으로 국내 고객들의 다양한 취향과 선호에 더 원활하게 대응할 수 있게 됐다.

새롭게 선보이는 'E 450 4MATIC AMG 라인'과 'E 200 AMG 라인'의 가격은 각각 1억1천460만원, 8천만원이다.

메르세데스-벤츠 E-클래스 AMG 라인

E 450 4MATIC AMG 라인은 E-클래스 AMG라인 중 최상위 모델로 나이트 패키지 및 블랙 휠 요소를 적용했다.

여기에 중앙 디스플레이와 동승자석 디스플레이가 이어진 MBUX 슈퍼스크린과 운전 조건과 속도 및 하중에 따라 서스펜션을 자동으로 조절해줘 어떠한 노면과 도로 상황에서도 최적의 승차감을 제공하는 에어매틱 서스펜션을 적용했다.

E 200 AMG 라인은 기존 '아방가르드' 단일 트림만 존재했던 'E 200'에 새롭게 추가된 트림이다. 차량에는 앞 유리에 주행에 필요한 정보가 투사되는 ▲헤드업 디스플레이(HUD), 고급스러운 이미지를 강조하는 ▲브라운 시트, 나파 가죽으로 감싼 ▲다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 기본으로 제공된다.

두 모델은 차량 외관에 AMG 프론트 및 리어 에이프런, AMG 전용 휠 등 AMG 라인 디자인 요소를 적용해 스포티한 느낌과 클래식한 세단의 비율이 돋보인다. 차량 내부에도 AMG 플로어 매트를 적용해 스포티한 매력을 놓치지 않았다.

아울러 여유로운 실내공간과 동급 최고의 정숙성, 최신 주행 보조시스템, 풍성한 인포테인먼트 시스템 등 기존 E-클래스에 적용된 특징과 장점은 그대로 유지했다.