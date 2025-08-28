한국GM 사장, 창원공장 방문…임직원 격려 및 회사 방향성 논의

한국GM은 헥터 비자레알 GM한국사업장 사장이 지난 27일 창원공장을 방문했다고 밝혔다.

비자레알 사장은 쉐보레 트랙스 크로스오버의 글로벌 성공을 축하하고, 하계휴가 이후 하반기를 맞아 임직원들을 격려했다.

또한 최근 개선된 생산 현장을 둘러보고 임직원들과 회사의 방향성에 대해 의견을 나눴다.

관련기사

GM 한국사업장 창원공장에서 설명을 듣고 있는 헥터 비자레알 사장(왼쪽)과 아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산 총괄 부사장(가운데)

한국GM 창원공장은 1991년 티코 생산을 시작으로 마티스, 스파크 생산거점으로 시작해 지난 2022년 트랙스 크로스오버 생산을 위해 1조원 규모의 시설투자로 차세대 공장으로 거듭났다.

한편 인천에 본사를 둔 한국GM은 2002년 설립 이후 약 1만명의 직원을 고용하고 있다. 지난해 국내에서 2만4천824대를 판매했으며, 완성차 47만4천735대를 전 세계 시장에 수출했다.