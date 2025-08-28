한국車기자협, 올해의 차 전반기 심사…12개 브랜드 17대 통과

한국자동차기자협회(KAJA)는 '2026 대한민국 올해의 차' 전반기 심사 진행 결과, 완성차 및 수입차 12개 브랜드 17대가 예선을 통과해 내년 1분기에 있을 최종 심사에 진출한다고 28일 밝혔다.

협회는 올해 1월부터 6월까지 출시된 신차(부분변경 포함) 30대(17개 브랜드)를 대상으로 8월 20일부터 26일까지 전반기 심사를 진행했으며, 이 중 12개 브랜드 17대가 최종 무대에 올랐다.

전반기 심사를 통과한 차량은 현대자동차가 3대로 가장 많았으며, 기아, 메르세데스-벤츠, MINI가 각각 2대, 랜드로버, 렉서스, 볼보, BMW, 캐딜락, KG 모빌리티, 포르쉐, 폭스바겐(브랜드 가나다순)이 각각 1대씩을 차지했다.

협회는 매년 국내에 출시된 신차를 대상으로 △전반기 △후반기 △최종 심사(1차 온라인, 2차 실차 평가) 등 네 차례의 평가를 거쳐 대한민국 최고의 차를 선정, 발표한다.

심사 부문은 ▲올해의 차 ▲올해의 국산차(또는 수입차) ▲올해의 SUV ▲올해의 유틸리티 ▲올해의 EV ▲올해의 디자인 ▲올해의 퍼포먼스 ▲올해의 이노베이션 등 8개이며, 협회 소속 59개 언론사에 1사 1투표권이 주어진다.

또한 협회 산하 '올해의 차 선정위원회'는 매월 '이달의 차'를 발표하고 있으며, 이달의 차에 선정된 차량은 전·후반기 심사를 거치지 않고 최종 심사에 직행하는 프리패스 특전을 갖는다.

올해의 차 부문에는 ▲기아 더 기아 타스만, 더 기아 EV4 ▲MINI 더 뉴 올-일렉트릭 MINI 에이스맨 ▲볼보 EX30 ▲캐딜락 더 뉴 에스컬레이드 ▲KG 모빌리티 무쏘 EV ▲폭스바겐 아틀라스 ▲현대자동차 디 올 뉴 넥쏘, 아이오닉 9, 디 올 뉴 팰리세이드(Hybrid) 등 10대가 전반기 심사를 통과했다.

올해의 SUV 부문에는 ▲MINI 더 뉴 올-일렉트릭 MINI 에이스맨 ▲볼보 EX30 ▲캐딜락 더 뉴 에스컬레이드 ▲폭스바겐 아틀라스 ▲현대자동차 디 올 뉴 넥쏘, 아이오닉 9, 디 올 뉴 팰리세이드(Hybrid) 등 7대가 본선행을 확정했다.

올해의 유틸리티 부문에는 ▲기아 더 기아 타스만이 최종 심사에 올랐다.

올해의 디자인 부문에는 ▲기아 더 기아 타스만, 더 기아 EV4 ▲랜드로버 올 뉴 디펜더 옥타(OCTA) ▲메르세데스-벤츠 메르세데스-AMG GT, 메르세데스-AMG CLE 카브리올레 ▲MINI 더 뉴 올-일렉트릭 MINI 에이스맨, 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 ▲볼보 EX30 ▲BMW M5 ▲캐딜락 더 뉴 에스컬레이드 ▲KG 모빌리티 무쏘 EV ▲포르쉐 마칸 일렉트릭 ▲폭스바겐 아틀라스 ▲현대자동차 디 올 뉴 넥쏘, 아이오닉 9, 디 올 뉴 팰리세이드(Hybrid) 등 16대가 본선에 진출했다.

올해의 퍼포먼스 부문에는 ▲렉서스 The All-New LX 700h ▲메르세데스-벤츠 메르세데스-AMG GT ▲BMW M5 ▲캐딜락 더 뉴 에스컬레이드 ▲포르쉐 마칸 ▲현대자동차 아이오닉 9, 디 올 뉴 팰리세이드(Hybrid) 등 7대가 전반기 심사를 통과했다.

올해의 EV 부문에는 ▲기아 더 기아 EV4 ▲MINI 더 뉴 올-일렉트릭 MINI 에이스맨, 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 ▲볼보 EX30 ▲KG 모빌리티 무쏘 EV ▲포르쉐 마칸 일렉트릭 ▲현대자동차 디 올 뉴 넥쏘, 아이오닉 9 등 8대가 최종 심사에서 맞붙는다.

정치연 올해의 차 선정위원장은 "대한민국 최고의 자동차 타이틀을 놓고 완성차와 수입차 브랜드 간 치열한 경쟁이 예상되는 만큼, 더욱 공정하고 엄격한 평가를 진행하겠다"며 "올해의 차 심사를 통해 국내외 소비자에게 올바른 신차 정보를 충실히 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국자동차기자협회는 국내 주요 일간지, 방송, 통신사, 온라인 매체, 자동차 전문지 등 59개 언론사를 회원사로 두고 있으며, 소속 기자 200여 명이 활동하고 있다.