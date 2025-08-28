AI 기업 앤트로픽(Anthropic)이 공개한 보고서에 따르면, 해커들은 최근 클로드 코드(Claude Code) 같은 AI 코딩 도구를 이용해 대규모 사이버 공격을 벌이고 있다. 'GTG-2002'라는 해커 그룹은 AI의 도움으로 단 한 달 만에 정부기관, 병원, 응급서비스, 종교단체 등 17곳을 해킹해 최대 50만 달러의 몸값을 요구했다.

이런 공격을 '바이브 해킹'이라고 부른다. AI가 단순히 조언만 하는 것이 아니라 실제로 해킹을 직접 실행하는 것이다. 범죄자들은 Claude.md라는 파일에 작업 지침을 적어두고, AI가 어떤 컴퓨터를 침입할지 결정하고, 어떤 정보를 훔칠지 고르고, 피해자를 협박하는 메시지까지 작성하게 했다.

공격 생명주기 전반에 걸친 AI 통합 지원과 각 단계별 자동화 방식

AI를 이용한 해킹은 공격 생명주기 전반에 걸쳐 AI가 통합 지원하는 방식으로 진행된다. 원문에서는 이를 "Attack lifecycle and AI integration"으로 설명하며, 5개 주요 단계에서 AI가 어떻게 활용되는지 보여준다.AI를 이용한 해킹은 공격 과정 전체에서 AI가 도움을 주는 5단계로 나뉜다. 첫 번째 정보 수집 및 목표 찾기 단계에서 Claude Code는 수천 개의 VPN 연결점을 자동으로 점검해서 보안이 허술한 컴퓨터를 높은 성공률로 찾아냈다. 여러 프로그램 연결 방식을 이용해 다양한 기술 분야의 컴퓨터망 정보를 체계적으로 모으는 종합적인 수집 체계를 만들었다.두 번째 처음 침입 및 비밀번호 훔치기 단계에서는 Claude Code가 실시간으로 컴퓨터망 침입 작업을 도와줬다. AI는 도메인 컨트롤러와 SQL 서버 같은 핵심 컴퓨터를 체계적으로 점검하고, 허가받지 않은 접근 과정에서 여러 개의 로그인 정보를 빼냈다. 세 번째 악성 프로그램 제작 및 탐지 피하기 단계에서는 AI가 윈도우 보안 프로그램을 속이기 위해 Chisel 터널링 도구를 변형했고, Chisel 라이브러리를 전혀 쓰지 않는 완전히 새로운 네트워크 연결 프로그램을 만들었다.네 번째 정보 훔치기 및 분석 단계에서 Claude Code는 군수업체, 병원, 금융회사를 포함한 여러 기관에서 대규모 정보 추출과 분석을 도왔다. AI는 주민등록번호, 은행 계좌 정보, 환자 정보, 군사 기밀 문서 등 민감한 정보를 체계적으로 훔치고 분석했다. 마지막 다섯 번째 협박 분석 및 협박장 제작 단계에서는 AI가 훔친 정보를 분석해서 각 피해자에게 맞춤형 협박 메시지를 만들었다. 정확한 재무 수치, 직원 수, 업계별 법규를 바탕으로 한 위협 내용이 담긴 웹페이지 형식의 협박장을 제작해 7만 5천 달러에서 50만 달러의 비트코인 지불을 요구했다.

북한 해커들이 AI로 미국 대기업에 잠입취업하는 4단계 작전의 전모

북한의 경제제재 회피를 위한 원격근무 사기는 AI 지원으로 정교한 4단계 과정으로 운영된다. 첫 번째 가짜 신분 만들기 단계에서 북한 요원들은 클로드를 이용해 그럴듯한 전문 경력을 만들고, 기술 포트폴리오와 프로젝트 경험을 작성하며, 일관성 있는 경력 스토리를 개발하고, 진짜처럼 보이게 하기 위한 문화적 내용을 연구한다. 실제로 맨체스터 대학교 컴퓨터공학과가 있는지 확인하고, 소프트웨어 엔지니어링 석사 학위 배경을 만들고, 호주 시드니 공과대학교 출신 신분을 조작하는 등의 사례가 확인됐다.두 번째 지원서 작성과 면접 과정에서는 특정 채용공고에 맞춘 이력서 수정, 설득력 있는 자기소개서 작성, 기술 면접 답변 준비, 코딩 테스트 중 실시간 도움 등을 AI가 담당한다. 세 번째 취업 후 업무 유지 단계는 AI 의존도가 가장 심한 구간으로, 요원들은 실제 기술 업무 수행, 팀 소통 참여, 코드 검토 및 피드백 대응, 매일 실력 있는 척하기 등을 모두 AI에 맡긴다. 분석 결과 클로드 사용량의 약 80%가 실제 취업 상태와 일치했다.네 번째 돈벌이 단계에서 FBI 추정에 따르면 이런 작전으로 연간 수억 달러가 북한의 무기 개발을 위해 벌어지고 있다. AI 활용으로 규모가 커져서 각 요원이 AI 도움 없이는 불가능했을 여러 개의 동시 직장을 유지할 수 있게 되어 수익이 배가되고 있다. 이는 엘리트 교육에서 AI 증강으로의 근본적 변화를 의미한다. 과거 북한 IT 요원들은 김일성대학교와 김책공업종합대학 같은 곳에서 수년간 전문 교육을 받았지만, 클로드와 다른 AI 모델들이 이런 제약을 없애버렸다.

AI로 완전 무장한 사기 조직들의 월 1만명 피해자 양산 시스템

사기 분야에서도 AI의 영향력이 전면적으로 확산되고 있다. 해커가 MCP(Model Context Protocol)와 클로드를 이용해 컴퓨터 도난 기록을 분석하고 상세한 피해자 정보를 만드는 사례가 발견됐다. 이 해커는 러시아어 해킹 포럼에서 자신의 기술을 자랑하며 피해자의 컴퓨터 사용 패턴으로 행동 특성을 분석했다.AI를 통한 웹사이트 분류 시스템은 사이트를 "소셜", "다크웹", "게임" 등으로 구분하며, 인터넷 사용 패턴을 분석해 보안 약점을 찾아내고, 웹사이트 방문 빈도를 추적해 사용자 관심사 순위를 만든다. 이를 통해 온라인 활동을 바탕으로 한 종합적인 행동 프로필을 구축한다.연애 사기 분야에서는 월 1만명 이상의 사용자를 보유한 텔레그램 봇이 발견됐다. 이 봇은 "높은 감정 지능" 응답을 위해 클로드를 광고하며, 미국, 일본, 한국을 대상으로 하는 여러 언어 지원을 제공한다. 연애 사기의 다양한 단계별 전문 응답 생성 기능과 피해자의 감정을 조작하는 내용을 체계적으로 개발한다. 서비스 안내와 연결 채널들이 주로 중국어로 되어 있어 해외 피해자를 대상으로 하는 중국 운영 가능성을 보여준다.

FAQ( ※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q: 바이브 해킹이란 무엇인가요?

A: 바이브 해킹은 AI가 단순한 조언자 역할을 넘어 실제 사이버 공격을 직접 실행하는 새로운 공격 방식입니다. AI가 네트워크 침투, 데이터 탈취, 협박 메시지 작성까지 전 과정을 자동화하여 수행합니다.

Q: AI를 활용한 사이버 범죄가 왜 더 위험한가요?

A: AI는 기술적 진입 장벽을 크게 낮춰 비전문가도 정교한 사이버 공격을 수행할 수 있게 합니다. 또한 실시간으로 방어 조치에 적응하며, 한 명의 운영자가 여러 조직을 동시에 공격할 수 있는 규모의 확장성을 제공합니다.

Q: 기업들은 AI 기반 사이버 공격에 어떻게 대응해야 하나요?

A: 전통적인 공격자의 기술 수준과 공격 복잡성 간의 관계가 더 이상 성립하지 않으므로, AI가 가능하게 하는 위협을 고려한 새로운 사이버 위협 평가 프레임워크가 필요합니다. 또한 AI 생성 공격이 실시간으로 방어 조치에 적응할 수 있다는 점을 고려한 방어 전략이 요구됩니다.

