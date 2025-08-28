[Q&AI] 근로장려금 오늘 지급 시작…최대 지급액은

질문: 근로장려금 오늘부터 지급한다고 하는데, 가구별 최대 지급액은 얼마고 언제 지급되는 지 알려줘.

그록 답변: 2025년 근로장려금의 가구별 최대 지급액과 지급 일정은 다음과 같습니다:

가구별 최대 지급액

근로장려금은 가구 유형에 따라 최대 지급액이 다르며, 2024년 귀속 소득을 기준으로 산정됩니다:

단독가구(배우자, 18세 미만 부양자녀, 70세 이상 직계존속이 없는 가구): 최대

165만 원

홑벌이가구(배우자 또는 부양자녀/70세 이상 직계존속이 있는 가구, 배우자 총급여액 300만 원 미만): 최대

285만 원

맞벌이가구(신청인과 배우자 각각 총급여액 300만 원 이상): 최대

330만 원

참고: 재산 합계액이 1억 7천만 원 이상 2억 4천만 원 미만인 경우, 지급액의 50%만 지급됩니다.

지급 일정

2025년 근로장려금은 신청 방식에 따라 지급 시기가 다릅니다:

정기 신청(2025년 5월 1일 ~ 6월 2일 신청):

지급 시기:

2025

년 8월 26일부터 9월 초까지 순차적으로 지급. 조기 심사 대상자는 8월 말부터 지급 가능.

예: 2024년 5월 신청분은 8월 29일부터 계좌 입금 시작. 현금 수령 시 우체국 방문 필요.

반기 신청(근로소득자만 해당):

상반기분(2024년 하반기 소득, 2025년 3월 1일 ~ 3월 17일 신청):

2025

년 6월 7일부터지급 시작, 6월 말까지 완료. 최대 지급액의 35% 지급 후, 나머지는 정산 시 지급.

하반기분(2024년 상반기 소득, 2024년 9월 1일 ~ 9월 19일 신청):

2024

년 12월 말지급.

기한 후 신청(2025년 6월 3일 ~ 11월 30일):

지급 시기: 신청일로부터

4개월 이내. 단, 지급액의 5% 감액 (95% 지급).

추가 유의사항

지급 확인: 홈택스(

www.hometax.go.kr) 또는 손택스 앱의 ‘지급내역 조회’ 메뉴, ARS(1544-9944), 카카오톡 알림톡, 모바일 안내문 QR코드로 지급 여부 확인 가능.

지급 지연 가능성: 서류 누락, 계좌 정보 오류, 국세 체납, 심사 지연 등으로 입금이 늦어질 수 있으니, 지급일 이후 입금이 안 되면 국세상담센터(126)로 문의하세요.

환수 및 제한: 허위 신청 시 지급액 전액 환수 및 가산세(1일 22/100,000) 부과, 2~5년 지급 제한 가능.

관련기사

오늘(2025년 8월 28일) 기준, 정기 신청분 지급이 8월 26일부터 시작되었으므로, 계좌 입금을 확인하거나 홈택스에서 지급 상태를 점검해 보세요.

■ 해당 기사는 그록을 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)