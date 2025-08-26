"지드래곤이 반한 그 차”…테슬라, 1억 중반대 사이버트럭 공식 출시

테슬라코리아는 오는 29일 사이버트럭을 정식 출시한다고 26일 밝혔다. 사이버트럭은 2019년 첫 공개 이후 한국에서도 높은 사전 예약률을 기록한 바 있다.

이번 출시 모델은 AWD와 사이버비스트 두가지 트림으로, 예상 주행 가능 거리는 각각 520㎞, 496㎞이다. 이는 현재 정부 인증 진행 중인 수치로, 실제 출시되는 차량의 주행 가능 거리는 승인 결과에 따라 달라질 수 있다.

사이버트럭의 국내 판매 가격은 ▲AWD 1억4천500만원 ▲사이버비스트는 1억6천만원이다. 29일부터 9월 4일까지 예약 고객에 한해 우선 공개되며, 예약금 10만원을 제외한 계약금 1천990만원을 결제하면 주문 전환이 확정된다. 9월 5일부터는 일반 고객도 주문이 가능하다.

테슬라 사이버트럭

사이버트럭의 외관은 미래지향적이고 견고한 스테인리스 스틸 엑소스켈레톤 구조로 제작됐으며, 전·후면을 가로지르는 라이트바 디자인은 사이버트럭에서 처음 선보였다. 실내는 핸들·콘솔·컵홀더 등 모든 요소에 각진 디자인을 반영해 사이버트럭만의 독창적인 아이덴티티를 구현했다.

또한 스티어 바이 와이어(steer‑by‑wire) 시스템을 적용해 340도 이하의 핸들 조작만으로도 충분한 회전 반경을 제공해 대형 차체임에도 민첩한 주행을 가능하게 한다.

테슬라는 사이버트럭에 최초로 V2L 기능이 적용했으며 어댑티브 에어 서스펜션은 밀리초 단위로 댐핑을 조절해 최적의 승차감을 제공한다.

테슬라 사이버트럭

이외에도 초고강도 강화유리를 적용해 내구성과 손상 저항성을 확보했으며, 5톤에 육박하는 견인력과 3천400L가 넘는 적재 공간은 다양한 활용성을 제공한다.

3.9톤에 달하는 차체에도 성능은 역대 최고치로 끌어올렸다. 트라이 모터가 탑재된 사이버비스트는 정지 상태에서 시속 100㎞까지 약 2.7초 만에 도달하며, 최고 속도는 209㎞/h에 달한다. AWD는 듀얼 모터가 탑재되어 최대 속도는 180㎞/h이다.



