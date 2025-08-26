NHN, PC '한게임포커' 25주년 특별 이벤트 마련…첫 도전 '골드 캐스팅'

NHN(대표 정우진)은 PC 웹보드 게임 ‘한게임포커’의 25주년을 맞이해 특별한 보상을 제공하는 이벤트를 PC ‘한게임포커’ 및 모바일 ‘한게임포커 클래식’에서 진행한다고 26일 밝혔다.

‘한게임포커’는 NHN의 대표 웹보드 게임이다. 한게임 게임포털은 1999년 론칭 이후 1년 만에 회원 수 1천만 명과 동시 접속자 12만 명을 돌파하며 국내 최대 인터넷 게임 플랫폼으로 자리매김했고 ‘한게임포커’는 이 성장에 핵심적인 역할을 했다. 이후 ▲이용자 간 경쟁과 유대감 강화 ▲커뮤니티 기능 확장 ▲플레이 편의성 개선 등을 중심으로 쾌적한 게임 환경을 위한 다양한 콘텐츠를 꾸준히 강화해왔다.

2019년에는 언제 어디서든 즐길 수 있는 모바일 버전 ‘한게임포커 클래식’을 정식 출시하면서 멀티플랫폼 서비스로 도약했다. 2022년에는 PC ‘한게임포커’의 리마스터를 단행하며 그래픽·사운드·UX를 전면 개편하고 다양한 신규 기능과 미니 게임을 도입했다. 이어 25주년을 맞이한 2025년까지 PC ‘한게임포커’, 모바일 ‘한게임포커 클래식’은 ▲길드 시스템 도입 ▲‘챌린지 배틀’ 모드 출시 ▲공식 토너먼트 대회 ‘한게임포커 챔피언십’ 개최 등을 통해 플랫폼 전반을 아우르는 대표 웹보드 게임으로 자리매김했다.

NHN, PC ‘한게임포커’ 25주년 맞아 특별 이벤트 실시…첫 도전은 ‘골드 캐스팅’.

PC ‘한게임포커’의 25주년 기념 이벤트는 PC ‘한게임포커’와 모바일 ‘한게임포커 클래식’ 이용자를 대상으로 올해 하반기까지 진행될 예정이다.

먼저 다음 달 10일까지 PC ‘한게임포커’ 및 모바일 ‘한게임포커 클래식’에서 이용자는 ‘골드 캐스팅’ 이벤트를 경험할 수 있다. 게임을 플레이한 이용자는 확률에 따라 미끼 아이템을 획득하며, 상위 채널에서 더 좋은 미끼 아이템을 얻을 수 있다. 이용자는 게임 내 이벤트 페이지에서 미끼 아이템을 사용해 물고기를 낚을 수 있으며, 게임머니(최대 200억 골드), 금 1돈(10명), 25주년 한정 아바타(1종) 등의 보상을 받을 수 있다.

관련기사

아울러 이용자는 게임 접속 시 만나볼 수 있는 25주년 인트로 화면과, 변경된 포커클래식 앱 아이콘을 통해 PC ‘한게임포커’ 25주년 축제 분위기를 느낄 수 있다. PC ‘한게임포커’와 모바일 ‘한게임포커 클래식’은 ‘골드 캐스팅’ 외에도 다양한 이벤트로 이용자들을 맞이할 예정이다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 “한게임포커는 지난 25년 간 이용자분들의 변함없는 관심과 지지 덕분에 대표적인 웹보드 게임으로 자리매김할 수 있었다”라며 “올해 하반기까지 진행할 이번 25주년 이벤트는 첫 번째 골드 캐스팅을 시작으로 연이어 풍성한 혜택을 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.