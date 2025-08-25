NHN, 사내 봉사단 '리틀액션' 캠페인 실시

NHN(대표 정우진)은 그룹사 임직원으로 구성된 사내 봉사단 리틀 스카우트와 식사 지원 봉사활동을 진행하고, 헌혈 캠페인 ‘레드액션’으로 사회를 위한 실천 활동을 이어가고 있다고 25일 밝혔다.

리틀 스카우트(Little Scout)는 ‘작은 움직임이 큰 변화를 만든다’는 의미를 담아 2023년 6월에 출범한 NHN 그룹사(이사회 의장 이준호) 임직원 봉사단이다. 구성원들의 자발적 참여를 기반으로 지역사회, 환경보호, 배리어프리, 동물복지 등 다양한 주제의 활동을 직접 기획하고 실행하며 사회적 가치를 실현하고 있다.

이번 식사 지원 봉사활동은 경기도 성남시에 위치한 노숙인 무료 급식소 ‘안나의 집’에서 이뤄졌다. 총 3회에 걸쳐 NHN 및 계열사 임직원 27명이 참여했다. ‘나눔 급식소 봉사’를 주제로 찾은 ‘안나의 집’은 김하종 신부가 약 25년 이상 운영해 온 시설로 ‘안아주고, 나눠주고, 의지가 되는 집’이라는 의미를 바탕으로 노숙인, 노약자 등 지역사회 취약 계층을 위해 매일 500~700명에게 식사를 제공하고 있다. 리틀 스카우트 대원들은 조리 전 식재료 손질부터 배식, 안내까지 전 과정에 참여해 급식 지원에 힘을 보탰다.

NHN, 사내 봉사단 리틀 스카우트 안나의 집 찾아 봉사활동 모습.

NHN은 지난해 연말에도 리틀 스카우트를 통해 ‘산타 원정대’ 활동을 전개한 바 있다. 산타가 된 직원들은 방한 의류, 학용품, 장난감 등 직접 포장한 선물과 카드를 준비해 재난취약계층 아동에게 전달하며 따뜻한 연말을 전했다. 또한 올봄에는 유기동물 보호소 ‘레인보우 쉼터’를 찾아 다양한 어려움에서 구조된 동물들을 돌보는 봉사활동도 진행했다.

이외에도 NHN은 임직원들의 일상 속 작은 참여로 다양한 친환경, 나눔 활동을 진행하는 ‘리틀액션’ 캠페인의 일환으로, 혈액이 부족한 여름 휴가철을 맞아 임직원 헌혈 캠페인 ‘레드액션’을 진행했다는 게 회사 측의 설명이다.

임직원들의 자발적 참여로 이뤄지는 레드액션은 매해 헌혈 목표를 초과했다. 지난해부터 꾸준히 이어온 레드액션은 현재까지 총 356명의 임직원이 참여했고, 헌혈량만 약 100L에 달한다. 성인 20명의 온 몸을 채울 수 있는 혈액량에 해당하는 수치다.

특히 올해는 대한적십자사와 함께 멕시카나치킨과의 협업으로 무더위 속 헌혈의 의미를 더했다. 멕시카나치킨의 임직원으로 구성된 봉사단 ‘멕시카나 치킨원정대’가 현장에서 직접 조리한 치킨 100마리를 헌혈 참여자들에게 나누며 특별한 시간을 가졌다.

NHN 관계자는 “리틀 스카우트는 임직원들의 자발적인 참여로 운영되는 사내 봉사단으로 일회성 활동에 그치지 않고 지역사회와의 지속적인 연결을 지향하고 있다”며 “더 많은 구성원들이 뜻을 모아 다양한 지역사회 공헌 활동을 할 수 있도록 나눔의 가치를 실천해 나가겠다”고 전했다.