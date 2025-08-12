NHN, 2분기 게임매출 1천149억원...신작 '어비스디아' 日 출시 임박

NHN이 일본 시장의 꾸준한 성과를 바탕으로 이달 중 신작 '어비스디아'의 일본 서비스를 실시한다. 이후 신작 출시를 이어가는 한편, 견조한 실적을 보이고 있는 웹보드 게임 또한 고도화에 나선다는 방침이다.

12일 NHN은 2025년도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 게임 매출 1천149억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 8.0% 증가한 수치로 전체 웹보드 게임 매출과 일본 시장의 '#컴파스'의 일본 유명 만화 협업 효과 등이 영향을 미쳤다는 설명이다.

PC 게임과 모바일게임 부문별 매출은 각각 433억원, 717억원을 기록했다. PC 게임 매출은 한게임 포커클래식의 '챌린지 배틀' 신규 콘텐츠 효과로 유통량은 증가했으나, 계절적 비수기 영향이 반영됐다.

NHN 사옥 플레이뮤지엄

정우진 NHN 대표는 이날 컨퍼런스콜에서 "웹보드 게임은 전통적으로 비수기로 여겨지는 2분기에도 견조한 트래픽을 유지하며, 매출이 전년 동기 대비 증가했다"며 "'한게임포커클래식'은 신규 경쟁 콘텐츠인 '챌린지 배틀'을 도입해 이용자 간 건전한 몰입과 재미를 선사한 결과, 유통량이 의미 있게 증가하며 매출이 전년 동기 대비 16% 성장했다"고 강조했다.

NHN은 '한게임 더블에이 포커'을 통해 지난 6월부터 가상자산 플랫폼 빗썸과 '빗썸 더블에이 포커 챔피언십'을 개최 중이다. 이는 온오프라인 경기로 이용자 관심을 이끌어 지나달 매출은 전월 대비 4배 이상 증가했다고 회사 측은 설명했다.

정 대표는 "하반기에는 '한게임' 출시 25주년을 맞아 한게임만의 차별화된 매력을 담은 다양한 연계 콘텐츠를 선보일 예정"이라며 "이를 통해 이용자들에게 새로운 즐거움과 가치를 제공하며, 장기적인 브랜드 가치를 강화해 나가겠다"고 자신했다.

모바일게임 매출은 전 분기 라인디즈니츠무츠무의 '11주년' 이벤트 기저효과가 반영됐으나, '#컴파스'의 일본 유명 만화 '어떤 과학의 초전자포' 협업 업데이트 효과로 전년 동기 대비 매출이 증가했다.

정 대표는 "일본 게임은 연초 '라인디즈니츠무츠무'의 11주년 이벤트 기저에도 '#컴파스'와 일본 인기 만화 '어떤 과학의 초전자포'의 협업 성과를 바탕으로 전년 동기 대비 26%의 성장을 기록했다"고 밝혔다.

NHN은 이달 중 일본 시장에 신작 수집형 RPG '어비스디아'를 출시한다. 이후 피드백 반영을 거쳐 6개월 후 국내를 포함한 글로벌 지역에 게임을 출시할 예정이다.

정 대표는 "현재 사전 예약은 순조롭게 진행되고 있으며, 어비스디아만의 독창적인 연출과 심리스한 전투 콘텐츠를 통해 성공적으로 일본 시장에 안착한 뒤, 6개월 후 국내를 포함한 글로벌 지역으로 확장할 계획"이라고 말했다.

현재 오픈 베타를 진행 중인 '다키스트데이즈'는 이용자 피드백을 반영해 고도화를 진행해 연내 정식 출시를 목표로 한다. 정 대표는 "한국과 일본, 대만에서 가능성을 확인한 상황"이라며 "일부 업데이트를 마친 뒤 연내 정식 출시하겠다"고 밝혔다.

日 '최애의아이' IP를 기반으로 하는 신작 '프로젝트 STAR'는 애니메이션 3기 방영 일정에 맞춰 출시 일정을 내년 상반기로 조정했다. 정 대표는 "일정 순연을 통해 '최애의아이' IP가 글로벌 팬층에게 더 깊이 소구할 수 있도록 개발에 박차를 가하고 있으니 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 자신했다.