NHN, '3개년 주주환원책' 공개…"매년 전년도 이상 주당 배당금 지급"

NHN이 2026년부터 적용되는 3개년 주주환원 정책을 공개하고 주주가치를 제고하겠다고 12일 밝혔다.

이날 정우진 NHN 대표는 2025년 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 '2026년~2028년 3개년 주주환원 정책'을 발표하고 ▲전년도 연결 EBITDA의 15%를 주주환원(현금배당 및 자사주 매입) 재원으로 활용 ▲현금배당 전년도 주당 배당금 이상으로 시행 ▲신규 취득 자사주 수량 최소 50% 취득연도 내 즉시 소각 등 내용을 공개했다.

특히 현금 배당은 배당 성장성을 지속 확보하는 것을 목표로 한다. 또한 NHN은 최근 3년간 발행주식총수의 10%에 해당하는 약 375만주를 이미 소각완료했으며, 올해 연말까지 발행주식총수의 약 1.4%를 추가 매입하고 3%를 소각할 계획이다.

NHN 사옥 플레이뮤지엄

정 대표는 "앞으로도 안정적인 성과 창출과 차별화된 주주환원 정책을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.