하나금융, 국민체육진흥공단과 MOU 체결

하나금융그룹이 국민체육진흥공단과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 25일 체결했다고 밝혔다.

협약식은 이날 25일 서울 올림픽회관에서 열렸으며, 국민체육공당이 금융사와 손을 맞잡은 첫 사례이며, 체육인의 선수 생활부터 은퇴 이후까지 라이프 사이클에 맞춘 지원과 스포츠산업 전반에 대한 종합적 금융 체계를 구축해날 계획이라고 하나금융 측이 설명했다.

주요 협의 내용은 ▲체육인 우대 제휴카드 출시 ▲체육인 은퇴 설계 자산관리 서비스 제공 ▲체육인의 진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력 ▲스포츠산업 융자·금융지원 확대 등이다.

하나금융그룹은 25일 오후 서울 올림픽회관에서 국민체육진흥공단과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 국민체육진흥공단 하형주 이사장(사진 왼쪽 두번째), 하나은행 이호성 은행장(사진 왼쪽 첫번째), 하나카드 성영수 대표이사(사진 왼쪽 세번째)가 업무 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다.

하나카드는 체육인복지법상 등록한 체육인을 대상으로 체육인 우대 제휴카드를 선뵌다. 기존에 제공하던 ‘원더카드’ 상품 혜택은 물론 서울 올림픽파크텔, 소마 미술관 등 제휴사업장 할인 등을 추가하여 체육인의 생활과 직결된 실질적 혜택을 강화했다.

이날 참석한 하형주 국민체육진흥공단 이사장은 “이번 협약은 스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발”이라며, “정책 빅데이터 기반의 맞춤형 복지와 지속 가능한 스포츠산업 발전을 위해 긴밀히 협력 하겠다”고 말했다.

이호성 하나은행장은 “하나은행의 금융 전문성과 국민체육진흥공단의 스포츠 네트워크를 결합해 체육인과 스포츠산업 종사자에게 실질적 혜택을 제공할 것”이라며 “대한민국 스포츠산업의 성장 기반을 마련하는데 적극적인 지원을 해나가겠다”고 말했다.

성영수 하나카드 대표는 “체육인 우대 제휴카드를 통해 체육인의 금융 생활 편의성을 높이고, 스포츠산업 활성화에도 기여하겠다”고 밝혔다.