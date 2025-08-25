카카오뱅크, 채무조정 신청·서류접수 모바일로 가능

카카오뱅크는 모바일 뱅킹 애플리케이션(앱)에서 채무조정을 신청하고 관련 절차를 진행할 할 수 있다고 25일 밝혔다.

이제 채무조정 신청부터 서류 제출까지 모두 카카오뱅크 앱 내에서 가능하다. 기존 ARS·팩스 방식보다 접근성이 높아져 연체 고객이 보다 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

카카오뱅크는 전담 조직을 통해 1:1 상담을 제공한다.

카카오뱅크 오피스.

카카오뱅크는 “채무조정 제도를 활성화해 고객의 재기를 돕고 포용금융을 확대하겠다”고 말했다.

채무조정은 ‘개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률(개인채무자보호법)'에 명시된 권리로, 3천만원 미만의 대출을 연체 중인 고객이 신청할 수 있다. 심사에 따라 원금 상환 유예, 만기 연장, 조건 변경, 채무 감면 등이 이뤄진다.