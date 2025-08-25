우리銀, ‘K-택소노미' 대출 상담 AI 도입

대상 여부 즉시 확인 가능

금융입력 :2025/08/25 15:46

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리은행이 인공지능(AI) 도입으로 친환경 기업에 대한 여신 지원에 나선다.

25일 우리은행은 한국형 녹색분류체계 'K-택소노미'에 해당하는 기업의 여신 심사에 자체 개발한 AI를 적용했다고 밝혔다.

K-택소노미는 2021년 환경부가 제정한 녹색분류체계로, 온실가스 감축·자원순환 등 기업 활동이 환경목표 달성에 얼마나 기여하는지 판단하는 데 활용된다. 

관련기사

AI로 대출 신청 기업이 핵심 키워드를 입력하면 K-택소노미 대상 여부를 즉시 확인할 수 있게 됐다. 

우리은행은 "대규모 언어모델과 검색 기반으로 응답을 생성하는 하이브리드 AI 방식인 RAG 기술을 적용했다"며 "이번 도입으로 고객은 전문적인 녹색금융 상담을 받을 수 있고, 우리은행은 신속하고 효율적인 심사를 통해 ESG금융 지원을 강화할 수 있게 됐다"고 설명했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 우리은행 은행 AI K택소노미

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK, 엔비디아 HBM4 퀄테스트 내년 1분기 판가름

AI 홈 시대 왔다…삼성·LG, IFA 2025서 현실형 솔루션 제시

재계 반발에도…2차 상법 개정안 본회의 통과

韓 IT서비스 빅3, AX 주도권 경쟁 본격화…각사 핵심 전략은

ZDNet Power Center